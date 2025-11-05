Bmw Motorrad svela ad Eicma la nuova F 450 GS. L'adventure bike da 48 cv che punta su agilità, versatilità e facilità di utilizzo

Bmw Motorrad amplia la gamma GS e presenta ad Eicma 2025 la nuova F 450 GS, una adventure bike progettata per la patente A2 da 48 CV che porta nella fascia media tutte le conoscenze del marchio tedesco. Svelata in occasione del salone milanese, la moto punta su agilità, versatilità e facilità di utilizzo, mantenendo inalterato lo spirito GS che ha reso celebre la famiglia di enduro stradali di Monaco. Sviluppata partendo da un progetto completamente nuovo, la F 450 GS è spinta da un bicilindrico in linea di 420 cc capace di erogare 35 kW (48 CV) a 8.750 giri/min e 43 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Il motore, dotato di albero motore con perni di manovella sfalsati di 135 gradi, promette un'erogazione fluida e corposa, riducendo al minimo le vibrazioni. Il peso in ordine di marcia è di soli 178 kg, un dato che colloca la moto tra le più leggere del segmento.

Una delle principali novità tecniche è la frizione centrifuga Easy Ride Clutch (ERC), che regola automaticamente l'innesto in base al regime del motore e permette di partire o cambiare marcia senza azionare manualmente la leva, aumentando comfort e controllo. Abbinata allo Shift Assistant Pro, consente cambiate rapide senza usare la frizione, un plus soprattutto nella guida off-road. La F 450 GS adotta un telaio a traliccio in acciaio di nuova concezione con motore portante e forcellone in alluminio pressofuso. Il pacchetto elettronico comprende ABS Pro, controllo di trazione DTC, controllo dinamico dei freni DBC e regolazione del freno motore MSR. Tre le modalità di guida di serie, «Rain», «Road» ed «Enduro», a cui si aggiunge la «Enduro Pro» per l'uso più impegnativo in fuoristrada. Sul fronte della sicurezza e della tecnologia, la nuova F 450 GS offre gruppi ottici full LED, luce diurna a «X» e display TFT a colori da 6,5 pollici con connettività integrata per telefono, musica e navigazione.

Il comfort è garantito da una posizione di guida ergonomica, sella a 845 mm (con varianti Rally o ribassata), leve regolabili, pedane con inserti in gomma removibili e un serbatoio da 14 litri che assicura oltre 350 km di autonomia. La nuova F 450 GS sarà disponibile in quattro versioni, ovvero Basic, nella colorazione Cosmic Black; Exclusive, con equipaggiamento potenziato e modalità 'Enduro Pro', Sport in Racing Red, con sospensioni sportive e dettagli dedicati, Trophy, in Racing Blue Metallic, top di gamma con frizione ERC, paramotore in alluminio e parabrezza Rally fumé.