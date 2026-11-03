Bosch estende cyber sicurezza e connettività anche alle due ruote. Debutta nuovo Central Gateway

Il problema di proteggere i sistemi connessi dei veicoli, compresi quelli a due ruote, è di crescente attualità Più una moto è collegata al Cloud ma anche a wi-fi e Bluetooth, più diventa importante 'blindarla' dagli attacchi informatici. Ecco perché Bosch lancia all'edizione 2026 di EICMA Milano una nuova generazione di Central Gateway, dalle dimensioni particolarmente compatte, e quindi adatte ad ogni tipo di motociclo e scooter, con cui rafforzare ulteriormente la protezione dell'elettronica di bordo.

«Per Bosch, la sicurezza delle due ruote - ha detto ad EICMA Geoff Liersch, responsabile della divisione two-wheeler & powersports di Bosch - ha molteplici sfaccettature. Il nostro obiettivo è renderla accessibile a tutti i motociclisti e a ogni categoria di veicoli: dalla protezione dagli incidenti grazie ai sistemi di assistenza alla guida alla difesa dei veicoli connessi dagli attacchi esterni». Con questa nuova tecnologia, Bosch supporta i costruttori di veicoli nel rispetto dei futuri requisiti normativi in base ai regolamenti ONU R155 e R156, che entreranno in vigore a partire dal dicembre 2027.

A quella data tutti i modelli di veicoli a due ruote di nuova progettazione e nuova omologazione dovranno essere protetti dagli attacchi informatici a livello di sistema. Dal giugno 2029, l'obbligo riguarderà poi anche tutti i nuovi veicoli immatricolati. Il Central Gateway funge da interfaccia centrale e controlla il traffico dati proveniente dall'esterno. In occasione della fiera, Bosch presenta il sistema in due classi: Light e Base. Il Central Gateway Light è una variante particolarmente compatta a 16 pin, pensata per i veicoli con spazi di installazione ridotti e facilmente integrabile nelle architetture elettroniche esistenti. Per i modelli premium, il Central Gateway Base, dotato di 39 pin, offre una maggiore flessibilità grazie alle funzioni integrate per il controllo della carrozzeria. Bosch fornisce ai clienti anche un Central Highway ad alte prestazioni. Il Central Gateway High, con 99 pin, è invece progettato per le future generazioni di veicoli caratterizzate da architetture elettroniche altamente integrate.

I chip di sicurezza inseriti direttamente nelle singole centraline, come quelle dell'ABS o del controllo motore, costituiscono un ulteriore livello di protezione all'interno del veicolo. I componenti sono progettati fin dall'origine per garantire la cybersecurity e semplificano il processo di omologazione dei veicoli da parte dei costruttori, in conformità con gli standard internazionali. In questo modo, anche in caso di accesso dall'esterno, viene garantito che nella rete del veicolo transitino esclusivamente segnali verificati. A queste soluzioni si affiancano servizi di sicurezza che coprono l'intero ciclo di vita del veicolo, tra cui il monitoraggio delle flotte, il rilevamento proattivo degli attacchi e delle intrusioni e il tracciamento delle vulnerabilità durante l'esercizio. «La nostra tecnologia - ha spiegato Liersch - consente ai costruttori di soddisfare i nuovi requisiti normativi globali, proteggendo al contempo i motociclisti dagli attacchi informatici diretti ai componenti del loro mezzo».