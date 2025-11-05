Brabus 1400 R Signature Edition, a Eicma svelato il gioiello realizzato con KTM: 190 cv e un prezzo di oltre 51.000 euro

A Eicma Brabus e KTM tornano a collaborare nel segno dell’esclusività tirando fuori un vero e proprio gioiello su due ruote: la nuova Brabus 1400 R Signature Edition 2026, una hyper naked di lusso prodotta in soli cento esemplari per tutto il mondo. Realizzata sulla base della KTM 1390 Super Duke R EVO, questa edizione limitata rappresenta il vertice della partnership tra la casa austriaca e il celebre atelier tedesco, con un prezzo fissato a 51.490 euro e la disponibilità prevista per i primi mesi del 2026.

Ogni esemplare viene consegnato con un set di accessori esclusivi, tra cui un telo indoor su misura, un tappeto da esposizione, una cover in pelle per la chiave keyless e un cofanetto in carbonio contenente la targhetta numerata CNC, simbolo di autenticità.

Con la sua estetica “Black and Bold” e la raffinata colorazione “Midnight Veil”, la 1400 R incarna lo stile inconfondibile di Brabus, fondendo design automobilistico d’alta gamma e ingegneria motociclistica estrema. Le sovrastrutture Widestar in fibra di carbonio sono realizzate con tecniche di ultima generazione, garanzia di leggerezza, rigidità e finitura impeccabile. Ogni dettaglio, dal parafango anteriore alla cover del serbatoio, dai convogliatori d’aria al puntale, è curato con ossessiva precisione artigianale.

Il cuore della moto è il bicilindrico LC8 da 1.350 cc, capace di erogare 190 CV e 145 Nm di coppia. I cerchi Monoblock II EVO “Platinum Edition” da 17 pollici, forgiati e lavorati CNC, evocano lo stile delle supercar BRABUS e si accompagnano a un doppio scarico slip-on dal design unico. La sella artigianale in microfibra Dinamica e pelle è impreziosita da cuciture e texture Brabus, mentre la cover monoposto aerodinamica con il logo “1400” sottolinea l’anima racing della moto.

L’impianto frenante prevede pinze Brembo Hypure monoblocco con dischi wave da 320 mm, mentre le sospensioni WP APEX con tecnologia semi-attiva (SAT) regolano automaticamente il comportamento dinamico, passando da un comfort stradale a un setup da pista con la semplice pressione di un tasto. Cinque i riding mode disponibili — Rain, Street, Sport, Performance e Track — che modulano potenza, trazione e risposta dell’acceleratore a seconda del tipo di guida e delle condizioni del fondo. Il tutto è gestibile dal display TFT a colori, dotato di interfaccia personalizzata Brabus e comandi retroilluminati.