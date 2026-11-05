CFMOTO V4 SR-RR Carbon Black, la superbike cinese sfida le grandi: oltre 210 cv, 316 km/h e aerodinamica attiva

A EICMA 2026 CFMOTO ha deciso di giocare una partita importante, presentando la versione definitiva della V4 SR-RR, una superbike che segna un passaggio fondamentale nella storia del marchio cinese. Non si tratta semplicemente di una nuova sportiva di alta cilindrata, ma di un progetto ambizioso, sviluppato per entrare nel territorio delle supersportive più esclusive e confrontarsi con i nomi storici del settore. Motore V4 da quasi un litro, oltre 210 CV, componentistica di alto livello e soluzioni aerodinamiche particolarmente sofisticate: la ricetta è quella delle grandi superbike. E, come se non bastasse, accanto alla versione standard ha fatto il suo debutto anche una variante ancora più estrema, denominata Carbon Black.

Un V4 da oltre 210 CV

Il cuore della V4 SR-RR è un quattro cilindri a V di 90 gradi, con cilindrata di 997 cc, sviluppato direttamente da CFMOTO. Si tratta del primo propulsore V4 realizzato dal marchio per una propria moto e i numeri dichiarati sono decisamente interessanti: la potenza massima supera i 210 CV a 15.000 giri/min, mentre il peso a secco si attesta intorno ai 180 kg. Un rapporto peso-potenza inferiore a un chilogrammo per cavallo, che restituisce immediatamente l'idea delle ambizioni del progetto.

Tra le soluzioni tecniche più interessanti troviamo l'albero motore controrotante, una scelta già adottata da diverse sportive di altissimo livello per migliorare la maneggevolezza e la rapidità nei cambi di direzione. Non mancano componenti raffinati, come le bielle in titanio, mentre l'architettura del propulsore e il regime di rotazione massimo raccontano chiaramente la sua vocazione racing. Nel corso di un test effettuato in Cina nel giugno 2026, un prototipo della V4 SR-RR ha raggiunto la velocità di 315,82 km/h, con rilevamento GPS.

Aerodinamica attiva e componentistica premium

Uno degli aspetti che distingue maggiormente la V4 SR-RR dalle altre sportive della categoria è il sistema aerodinamico. CFMOTO ha sviluppato infatti delle appendici mobili a controllo indipendente, capaci di modificare il proprio funzionamento in base alle condizioni di marcia. L'obiettivo è aumentare il carico aerodinamico sull'anteriore nelle fasi di frenata e migliorare la stabilità, riducendo invece la resistenza all'avanzamento quando si cerca la massima velocità. Secondo i dati diffusi dal costruttore, il sistema può incrementare del 20% il carico sulla ruota anteriore immediatamente prima di una frenata a 160 km/h rispetto a una soluzione con alette fisse. Le appendici possono inoltre lavorare in maniera asimmetrica, contribuendo alla gestione della moto nei cambi di direzione.

Un sistema sofisticato, sviluppato anche attraverso test nella galleria del vento di Pininfarina. La stessa attenzione è stata riservata alla ciclistica e alla componentistica. La V4 SR-RR utilizza sospensioni Öhlins completamente regolabili, un impianto frenante Brembo Hypure Sport e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4. Lo scarico è firmato Akrapovič ed è realizzato interamente in titanio. Tra le soluzioni più particolari figura anche un sistema brevettato di rinforzo regolabile del telaio, studiato per intervenire sulla rigidità della struttura e adattarne il comportamento alle diverse esigenze di guida.

A EICMA anche la versione Carbon Black

Ma la vera sorpresa dello stand CFMOTO è stata la V4 SR-RR Carbon Black, una configurazione ancora più estrema che porta all'estremo la vocazione pistaiola del progetto. Non è soltanto una questione di colore: questa variante si distingue per l'ampio utilizzo della fibra di carbonio nella carrozzeria e per una serie di componenti specifici, con un'impostazione estetica e tecnica dichiaratamente ispirata al mondo delle competizioni. Tra gli elementi più interessanti spiccano lo scarico racing Akrapovič in titanio, la componentistica GILLES Tooling e soprattutto la frizione a secco antisaltellamento STM, una soluzione di derivazione racing che sottolinea ulteriormente la destinazione d'uso di questa configurazione. La Carbon Black è stata presentata come una show bike non omologata per la circolazione stradale. Al momento, dunque, non ci sono conferme sulla sua eventuale commercializzazione. La versione "standard" invece dovrebbe arrivare sul mercato nel 2027.