Citroën Ami Outdoor debutta a Eicma 2026. La serie speciale del quadriciclo elettrico alla fiera di Milano

Citroën torna a EICMA 2026 con il debutto italiano di Ami Outdoor, la serie speciale che propone una versione dal carattere più avventuroso del quadriciclo elettrico della casa francese. La manifestazione, in programma a Rho Fiera Milano dal 3 all'8 novembre, sarà anche l'occasione per provare su strada Ami e Ami Buggy nell'area esterna dedicata alla mobilità urbana. Ami Outdoor si distingue per la carrozzeria nella tinta Khaki Green, i cerchi in acciaio bianchi, le grafiche dedicate e lo spoiler posteriore.

La principale novità è il tetto apribile, introdotto per la prima volta su una versione chiusa di Ami, dotata di porte. Gli interni comprendono sedili con una tonalità specifica, cinture di sicurezza Infra Rouge e accessori portaoggetti dedicati. La vettura sarà esposta allo stand Dueruote, nel padiglione 5, stand Q74. Dal 4 all'8 novembre, Citroën sarà presente anche nell'area esterna Your Urban Mobility, dove i visitatori potranno effettuare test drive di Ami e Ami Buggy con il supporto di driver qualificati.

Ami sarà l'unico quadriciclo presente nell'area dedicata alle prove di mobilità urbana. Citroën Ami offre due posti affiancati, un'autonomia dichiarata fino a 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh può essere ricaricata tramite una normale presa elettrica, mentre la guida è consentita a partire dai 14 anni con patente AM. Per Citroën si tratta di un nuovo appuntamento con EICMA dopo la presentazione al pubblico italiano della nuova generazione di Ami nel 2024.