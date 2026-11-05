Dalla sabbia della Dakar alle luci di Eicma 2026: le moto che hanno sfidato l'impossibile

C'è stato un tempo in cui partire per la Dakar significava soprattutto non sapere cosa sarebbe successo il giorno dopo. Niente navigatori satellitari, niente sofisticati sistemi elettronici, soltanto una moto, una bussola, qualche attrezzo e una quantità di coraggio difficile da misurare. Si attraversavano deserti sconfinati, si dormiva dove capitava e ogni tappa poteva trasformarsi in un'avventura nella quale arrivare al traguardo contava quasi quanto vincere. Quel mondo torna protagonista a EICMA 2026. Nel padiglione 22, grazie alla collaborazione con ASO, l'organizzatore della Dakar, una selezione di motociclette storiche e moderne racconta l'evoluzione del rally raid più celebre del pianeta. A completare l'allestimento c'è anche un container ufficiale Dakar, con materiali e contenuti interattivi dedicati alla competizione. Non è soltanto una mostra di moto. È un viaggio in un'epoca in cui l'avventura aveva ancora il sapore dell'ignoto.

Tutto cominciò con un uomo perduto nel deserto. La storia della Dakar nasce da un episodio che sembra scritto per il cinema. Nel 1977 Thierry Sabine, impegnato nel rally Abidjan-Nizza, si perde con la sua motocicletta nel deserto libico. Riesce a salvarsi, ma quell'esperienza gli lascia qualcosa di più profondo della paura: il desiderio di condividere con altri il fascino di quelle distese immense. L'idea diventa realtà il 26 dicembre 1978, quando da Parigi prende il via la prima edizione della corsa destinata a raggiungere la capitale senegalese. Un viaggio di circa diecimila chilometri attraverso territori nei quali orientarsi rappresenta già una sfida. A conquistare la prima vittoria è Cyril Neveu, in sella a una Yamaha XT500. Una monocilindrica robusta, essenziale, lontanissima dalle sofisticate motociclette da rally che conosciamo oggi. È proprio questo contrasto a rendere straordinaria la nascita della Dakar: uomini e mezzi relativamente semplici alle prese con una delle sfide più impegnative immaginabili.

Le grandi regine africane. Negli anni Ottanta il deserto diventa un gigantesco laboratorio per l'industria motociclistica. Le Case capiscono che vincere la Dakar significa dimostrare al mondo affidabilità, resistenza e capacità tecnologica. BMW lega il proprio nome alle vittorie di Hubert Auriol e Gaston Rahier, trasformando le grandi bicilindriche boxer in simboli dell'avventura. Honda risponde con le leggendarie NXR750, protagoniste di quattro successi consecutivi dal 1986 al 1989.

Yamaha sviluppa ulteriormente il mito della Ténéré, mentre Cagiva porta nel deserto il fascino e il carattere dei grandi bicilindrici italiani. Sono gli anni delle carene imponenti, dei serbatoi giganteschi e delle moto capaci di divorare centinaia di chilometri prima del rifornimento. Macchine progettate per correre, ma che avrebbero influenzato profondamente anche le enduro stradali. Non è un caso che nomi come Africa Twin e Ténéré siano ancora oggi sinonimo di viaggio e libertà.

Il coraggio aveva anche un prezzo altissimo. Raccontare la Dakar significa però ricordarne anche il lato più duro. Il deserto non perdonava gli errori, le cadute potevano avere conseguenze gravissime e la fatica accumulata giorno dopo giorno metteva alla prova anche i concorrenti più preparati. Nel 1983, durante una violenta tempesta di sabbia nel Ténéré, decine di partecipanti persero l'orientamento. Alcuni impiegarono diversi giorni per ritrovare il percorso. Il rally ha conosciuto anche tragedie che ne hanno segnato profondamente la storia, compresa la morte del fondatore Thierry Sabine, nel 1986, in un incidente in elicottero. È una dimensione che non si può cancellare dietro il romanticismo delle fotografie d'epoca. La Dakar è diventata leggenda anche perché ha sempre imposto di confrontarsi con rischi reali, oltre che con il cronometro.

Dall'Africa all'Arabia, senza perdere il mito. Con il passare dei decenni la competizione è cambiata profondamente. Dopo la lunga stagione africana, nel 2009 la Dakar si è trasferita in Sud America, per poi approdare in Arabia Saudita nel 2020. Sono cambiate le geografie, le motociclette e le regole. Le moderne moto da rally utilizzano monocilindrici di 450 cc, materiali leggeri, sospensioni sofisticate e sistemi di navigazione digitali. La preparazione atletica dei piloti e l'organizzazione delle squadre hanno raggiunto livelli professionali molto elevati. Eppure, guardando una moderna moto da Dakar accanto a una delle grandi bicilindriche del passato, emerge una sorprendente continuità: entrambe sono nate per affrontare terreni difficili, resistere alla fatica e permettere a un uomo di spingersi oltre ciò che conosce.

A EICMA il deserto diventa una storia da raccontare. L'esposizione milanese permette di avvicinarsi a un mondo che normalmente si osserva soltanto attraverso immagini televisive, fotografie e racconti dei protagonisti. Le moto non sono semplicemente oggetti da ammirare. Ogni serbatoio maggiorato, ogni protezione e ogni soluzione tecnica parla di esigenze concrete: autonomia, affidabilità, navigazione e capacità di sopravvivere a migliaia di chilometri lontano dall'asfalto. Il bello è che quel mondo continua a influenzare le motociclette di tutti i giorni. Le grandi adventure moderne devono parte del loro fascino proprio alle imprese dei pionieri della Dakar. Oggi pochi motociclisti attraverseranno davvero un deserto, ma il desiderio di partire per una strada sconosciuta rimane lo stesso. La vera eredità della Dakar è probabilmente quella aver insegnato a generazioni di appassionati che una moto non serve soltanto per raggiungere una destinazione. A volte serve soprattutto per avere il coraggio di cercarne una nuova.