Debutta la trasmissione seamless powershift per moto elettriche. Progetto della britannica E-Motiv Shift Systems

Quella che E-Motiv Shift Systems ha denominato 'seamless powershift' è una tecnologia dedicata ai veicoli a batteria ed è destinata, si legge nella nota, a trasformare l'esperienza di guida delle moto elettriche di nuova generazione. Il debutto in prima mondiale è previsto all'EICMA 2026 di Milano dal 3 all'8 novembre dove sarà esposta una due ruote 'laboratorio' - la Demo 1 costruita da Envisage - che scenderà in strada e in pista per lo sviluppo dal prossimo anno.

Grazie al sistema 'seamless powershift' sarà possibile, sottolinea l'azienda di a Milton Keynes nel cuore della Motorsport Valley britannica, applicare al mondo dell'elettrico una tecnologia d'élite che è nata nelle corse. E-Motiv Shift Systems afferma al riguardo che questa innovazione per veicoli elettrici rappresenta un'evoluzione del sistema di selezione marce 'seamless' (senza interruzione di coppia) sviluppato originariamente da Zeroshift quasi 25 anni fa per i motori a combustione interna.

Nel 2015, quella tecnologia di prima generazione e il suo design innovativo sono stati integrati nella moto da MotoGP Aprilia Racing RS-GP. Fino al 2019 è stata usata la soluzione Zeroshift e successivamente il cambio seamless è stato interamente sviluppato in-house contribuendo ai grandi risultati di Aprilia nel MotoGP. Nell'applicazione alle moto elettriche la trasmissione prevede due rapporti con azionamento 'seamless powershift' (cambiata senza interruzione di coppia) offrendo prestazioni superiori e una maggiore efficienza del gruppo propulsore, E' prevista inoltre la possibilità di personalizzare le caratteristiche della cambiata.

L'obiettivo - spiega E-Motiv che, va sottolineato, è nata dalla citata Zeroshift - è superare il tipico limite delle moto elettriche, solitamente vincolate a un rapporto fisso tale da obbligare a compromessi tra la forte accelerazione da fermo e una elevata velocità di punta. Questa tecnologia è stata validata sul campo grazie a un importante programma di sviluppo supportato da un fondo di ben 1 milione di sterline erogato dall'agenzia governativa Innovate UK. Il progetto ha visto la collaborazione di E-Motiv con il produttore di motociclette BSA, l'Università di Bath e l'IAAPS (Institute of Advanced Automotive Propulsion Systems).