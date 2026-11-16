Ducati alza l’asticella tra i cordoli: debuttano ad Eicma le nuove Panigale V4 SP MY27 e V2 SP

La filosofia è chiara: accorciare ulteriormente la distanza che separa una moto stradale da un prototipo da competizione. Sul palcoscenico di EICMA, Ducati ha svelato le nuove Panigale V4 SP MY27 e Panigale V2 SP, due edizioni speciali e numerate pensate espressamente per i piloti amatoriali e gli appassionati dei track day più esigenti. Con questi due modelli, la Casa di Borgo Panigale rinnova la storica tradizione della sigla SP (Sport Production), che da sempre identifica le versioni più estreme e raffinate della gamma, arricchite da componentistica pregiata e soluzioni tecniche sviluppate direttamente sui circuiti dei campionati mondiali.

Panigale V4 SP MY27: l'arma definitiva per il tempo sul giro. Realizzata sulla base della nuova Panigale V4 MY27, la V4 SP si posiziona al vertice assoluto della famiglia supersportiva bolognese per efficacia e dotazione specialistica. Sotto le carene pulsa il celebre motore Desmosedici Stradale da 218 CV, affiancato per l'occasione da una trasmissione puramente racing: spiccano infatti la frizione a secco STM EVO-SBK e il nuovo Ducati Racing Gearbox dotato di sistema Neutral Lock, un accorgimento fondamentale per evitare l'inserimento accidentale della folle durante le staccate più violente in circuito.

Anche la ciclistica e l'aerodinamica parlano la lingua delle corse, attingendo a piene mani dall'esperienza in MotoGP e nel WorldSBK:

Sospensioni e telaio: la dotazione comprende le unità elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 abbinate a un tirante dell'ammortizzatore posteriore regolabile, ereditato direttamente dalla sorella maggiore Panigale V4 R.

Masse non sospese: i cerchi in fibra di carbonio riducono drasticamente l'inerzia, garantendo una rapidità nei cambi di direzione da vera moto da corsa.

Aerodinamica evoluta: debutta un nuovo pacchetto aerodinamico caratterizzato da ali maggiorate, per massimizzare il carico verticale alle alte velocità, e dai nuovi Corner Sidepods, studiati per ottimizzare la stabilità e l'efficacia nella percorrenza di curva a moto piegata.

Panigale V2 SP: il ponte verso il Mondiale Supersport. Se la V4 rappresenta la massima espressione tecnologica della Casa, la nuova Panigale V2 SP recupera l'accezione più autentica e originaria della sigla SP: quella di una moto di serie progettata come base tecnica per l'omologazione e lo sviluppo agonistico. Nata sulla piattaforma della Panigale V2 S e frutto del lavoro svolto nella Lenovo V2 Future Champs Academy, questa versione ha l'obiettivo dichiarato di accompagnare la nuova generazione bicilindrica nel Campionato Mondiale FIM Supersport.

Il cuore pulsante è il propulsore Ducati V2 a fasatura variabile da 120 CV, inserito in un contesto ciclistico profondamente rivisto per massimizzare il feeling tra i cordoli. Gli ingegneri di Borgo Panigale sono intervenuti in modo mirato su geometrie e componenti chiave:

Ciclistica e agilità: l'adozione di sospensioni Öhlins, di cerchi forgiati alleggeriti e di un forcellone allungato migliora sensibilmente la trazione, la precisione d'inserimento e la stabilità in uscita di curva.

Trasmissione racing: l'introduzione della frizione a secco non solo migliora il comportamento in scalata, ma permette l'impiego dello speciale lubrificante Ducati Corse Performance Oil, riducendo gli attriti interni e massimizzando il rendimento del motore.

Completata da una gestione elettronica affinata per esaltare controllo e agilità, la Panigale V2 SP si afferma così come il punto di riferimento assoluto tra le sportive bicilindriche del marchio, offrendo a chi scende in pista una moto già pronta per cercare il limite fin dal primo turno.