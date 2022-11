Ducati e Aprilia si sfidano sull’elettrico. Noale svela il prototipo di naked ELECTRICa, Borgo Panigale sfodera la sportiva V21L

MILANO - Nonostante per moto e scooter non sia stata ancora fissata una data sul divieto di vendita di modelli con motore termico (per le auto è il 2035), crescono costantemente gli investimenti delle case motociclistiche sulle tecnologie a zero emissioni. E in tal senso un segnale forte quest’anno a EICMA lo dà innanzitutto Aprilia, svelando in anteprima mondiale il prototipo di ELECTRICa, una naked snella a batteria, leggera e innovativa, pensata per le future generazioni di motociclisti. Ducati, dal canto suo, toglie il velo al prototipo sportivo V21L con cui si correrà il prossimo campionato della MotoE. Tra i grandi marchi, anche Kawasaki si rivela molto attenta al tema green, portando a Milano le elettriche Z EV e Ninja, oltre a un prototipo ibrido e a un motore sperimentale a idrogeno.

Una moto a zero emissioni già bella e pronta (di cui trovate la prova anche sul nostro sito) che ha rubato la scena allo stand del brand californiano Zero Motorcycles, è la DSR/X, la endurona tecnologica, innovativa ed estremamente efficace in tutte le situazioni (già disponibile a 27.220 euro). Energica invece aggiorna tutta la gamma migliorando coppia e autonomia delle moto. Altra novità molto importante è il primo scooter elettrico di Honda (primo di 10 modelli elettrici attesi entro il 2025). Si chiama EM1 E:, ha 40 km di autonomia e arriva in primavera. Seat svela invece la versione Performance del suo Mo’ 125, con sospensioni Ohlins e una velocità massima di 105 km/h.

Peugeot, a sua volta, toglie il velo al nuovo E-Streetzone, un ciclomotore caricabile in casa in 4,5 ore e con 100 km di autonomia (2 batterie). Vmoto Soco e Pininfarina dànno spettacolo con un prototipo che anticipa un futuro scooter elettrico di nuova generazione. Anche Kymco non resta a guardare e propone due prototipi di moto e lo scooter i-one X. Il marchio indiano Ola debutta sul palcoscenico europeo con i nuovi scooter elettrici della gamma S1. WOW, invece, punta a consolidare la propria posizione sul mercato con lo scooter sportivo 778s, e con 774 e 775 con ricarica a colonnina. Il brand NIU si concentra a EICMA sulla micromobilità e aggiorna anche lo scooter MQi GT. Anche il marchio Brixton si affaccia al mondo green e propone un prototipo molto affascinante di moto elettrica chiamato Layback, ispirato al mondo del surf e delle spiagge. Così come fa anche Voge, che porta a Milano il nuovo scooter sportivo 5T con display da 8’’ e un’autonomia che può arrivare fino a 240 km.