Ducati, ben cinque novità a EICMA 2026: arrivano Diavel V4 S, DesertX Rally e tre versioni SP

Ducati arriva a EICMA 2026 con cinque importanti novità che ampliano e arricchiscono la gamma 2027. Tra le protagoniste ci sono la nuova Diavel V4 S, la DesertX Rally e tre serie numerate: Panigale V4 SP, Panigale V2 SP e Streetfighter V4 SP. Non mancano aggiornamenti estetici per diversi modelli della gamma e un'anticipazione sul futuro dell'enduro con la nuova Desmo250 EDS.

Diavel V4 S, arriva la versione con sospensioni Öhlins

La Diavel V4 si rinnova nel Model Year 2027 con un design più sportivo, ispirato alla Diavel V4 RS. Cambiano alcuni dettagli della carrozzeria, tra cui le prese d'aria e il codone monoposto, mentre arrivano nuovi cerchi e aggiornamenti elettronici. La novità più importante è il ritorno della versione S, per la prima volta nell'era del motore V4. Si distingue per le sospensioni semiattive Öhlins SmartEC-3, con regolazione in tempo reale, e per una dotazione che comprende batteria agli ioni di litio e manopole riscaldate. Resta il motore V4 Granturismo da 168 CV, aggiornato nella gestione elettronica per migliorare la risposta ai bassi e medi regimi. Debutta inoltre il nuovo Ducati Quick Shift 2.0, mentre il display TFT da 6,9 pollici integra la navigazione Turn-by-Turn. Per la Diavel arriva anche il programma Ducati Factory Made, che permette di personalizzare la moto direttamente in fase d'acquisto attraverso livree, componenti e pacchetti dedicati.

DesertX Rally, nuova base tecnica e sospensioni da competizione

La DesertX Rally MY27 nasce sulla nuova piattaforma della famiglia DesertX, con il bicilindrico Ducati V2 da 890 cc, capace di erogare 110 CV e 92 Nm. Il progetto si rivolge a chi cerca una moto particolarmente adatta al fuoristrada e ai rally raid. Tra gli aggiornamenti principali ci sono il nuovo telaio monoscocca e la sospensione posteriore Full Floater con leveraggi progressivi, pensata per migliorare comfort, trazione e capacità di assorbimento delle asperità. Le sospensioni sono KYB professionali a lunga escursione, con forcella a cartuccia chiusa e trattamenti superficiali Kashima Coating e DLC. Al posteriore lavora un ammortizzatore completamente regolabile, affiancato da un ammortizzatore di sterzo Öhlins. Completano la dotazione i cerchi tubeless Takasago Excel da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, progettati per offrire maggiore robustezza e resistenza agli urti.

Tre serie speciali: Panigale V4 SP, V2 SP e Streetfighter V4 SP

Una parte importante delle novità Ducati riguarda le versioni SP, realizzate in serie numerata e caratterizzate da componenti derivati direttamente dalle competizioni. La Panigale V4 SP MY27, basata sulla nuova V4, è pensata soprattutto per l'utilizzo in pista. Il motore Desmosedici Stradale sviluppa 218 CV ed è abbinato a cerchi in fibra di carbonio, frizione a secco STM EVO-SBK e cambio Ducati Racing Gearbox con Neutral Lock. Presenti anche le sospensioni Öhlins Smart EC 3.0 e un pacchetto aerodinamico aggiornato con ali maggiorate e Corner Sidepods.

La Panigale V2 SP, invece, nasce con un collegamento diretto al mondo delle corse: è stata sviluppata per omologare le soluzioni tecniche destinate alla Panigale V2 impegnata dal prossimo anno nel Mondiale Supersport. Il motore V2 a fasatura variabile eroga 120 CV, mentre la dotazione comprende sospensioni Öhlins, forcellone allungato, cerchi forgiati e frizione a secco. Completa il trittico la Streetfighter V4 SP, versione più esclusiva della naked Ducati. Il Desmosedici Stradale sviluppa 214 CV ed è accompagnato da cerchi in carbonio, frizione a secco STM EVO-SBK, sospensioni Öhlins elettroniche e impianto frenante Brembo con pompa MCS a regolazione remota.

Nuove livree per Hypermotard, Scrambler, XDiavel e Multistrada

Gli aggiornamenti della gamma 2027 interessano anche altri modelli. Le nuove Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE si distinguono per livree dedicate: la prima aggiorna la grafica Graffiti e introduce silenziatori omologati Termignoni di serie nei mercati previsti, mentre la seconda porta la versione RVE anche nella famiglia bicilindrica. La Scrambler Full Throttle adotta una nuova livrea Heritage verde e bronzo, ispirata alle competizioni degli anni Settanta. La XDiavel V4 si presenta invece nella nuova Black Edition, caratterizzata da una veste completamente nera, mentre la Multistrada V2 riceve una Sport Livery ispirata alla Pikes Peak, con dettagli Racing Red e finiture nere. A EICMA sarà inoltre possibile vedere dal vivo il Monster Dark, le Multistrada V4 Grand Tour e Pikes Peak e la Panigale V4 MY27, presentata nei giorni precedenti.

Ducati anticipa la nuova Desmo250 EDS

Infine, a un anno dalla presentazione della Desmo450 EDS, Ducati anticipa un'altra novità nel mondo dell'enduro: la Desmo250 EDS. Per questo modello, che amplia il progetto della Casa bolognese nel fuoristrada, è già prevista la disponibilità presso le concessionarie europee nell'estate del 2027.