Ducati Diavel V4 eletta moto più bella di Eicma 2022. Ha conquistato il primo posto con il 36,8% dei voti dei 23mila appassionati

MILANO - Il titolo di ‘Moto più bella” di Eicma 2022 è stato assegnato alla Ducati Diavel V4. A decretare il verdetto è stato il pubblico della fiera che nei quattro giorni di apertura ha votato direttamente dai padiglioni del salone oppure online. Il concorso ‘Vota e vinci la moto più bella del Salonè, organizzato dal 2005 dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con Eicma, ha visto quest’anno l’undicesima vittoria per Ducati. La Diavel V4 ha conquistato il primo posto con il 36,8% dei voti sui circa 23.000 appassionati, tra visitatori della Fiera e utenti del sito di Motociclismo, che hanno espresso la loro preferenza.

L’annuncio della vittoria di Diavel V4 è arrivato domenica 13 novembre, giornata conclusiva del salone, seguito dalla premiazione ufficiale presso lo stand di Motociclismo. A ritirare il riconoscimento per la casa di Borgo Panigale è stato Andrea Amato, chief motorcycle designer del Centro Stile Ducati. Nel suo stand, Ducati ha esposto le novità presentate nel corso delle Ducati World Première 2023. La nuova Diavel V4 rappresenta per Ducati la sintesi fra una maxi sport naked e una muscle cruiser, dal design inconfondibile e pensata per essere efficace nella guida.