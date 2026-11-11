Diavel V4, l'evoluzione della muscle roadster Ducati punta su sportività, design e la nuova versione S

Più sportiva nel design, aggiornata nell'elettronica e con una nuova versione S dotata di sospensioni semiattive Öhlins. Ducati rinnova la Diavel V4 per il Model Year 2027, presentando a EICMA l'evoluzione della propria muscle roadster. Accanto alla versione standard torna in gamma la Diavel V4 S, per la prima volta nell'era del motore quattro cilindri a V. Il nuovo modello conserva l'impostazione che dal 2010 caratterizza la famiglia Diavel, combinando la presenza scenica e le proporzioni muscolose di una cruiser con le prestazioni e le caratteristiche dinamiche di una moto sportiva. Il design del Model Year 2027 si ispira alla Diavel V4 RS, dalla quale riprende le nuove prese d'aria e alcuni elementi stilistici che accentuano il carattere aggressivo. Cambiano anche il codone monoposto, ora ridisegnato, e i cerchi, accompagnati da ulteriori dettagli estetici che aggiornano la linea.

La principale novità della gamma è rappresentata dalla versione S, che introduce le sospensioni elettroniche semiattive Öhlins SmartEC-3 con regolazione event-based. Il sistema adatta il comportamento delle sospensioni alle condizioni di guida e agli eventi dinamici, intervenendo in tempo reale. La dotazione comprende inoltre una batteria agli ioni di litio, manopole riscaldate e cerchi in lega con finiture dedicate. Sotto il profilo meccanico viene confermato il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, con una potenza massima di 168 CV. L'aggiornamento per il 2027 interessa la gestione elettronica, rivista per rendere più fluida la risposta del propulsore ai bassi e medi regimi. Debutta inoltre il Ducati Quick Shift 2.0, sistema di cambiata che punta a rendere le operazioni più rapide e precise. Anche la strumentazione si aggiorna con un display Tft da 6,9 pollici dotato di tecnologia optical bonding, progettata per migliorare la leggibilità.

La navigazione Turn-by-Turn è ora di serie, mentre le schermate riprendono alcune soluzioni grafiche già introdotte sulla Panigale V4 e sulla Diavel V4 RS. Un'altra novità riguarda il programma Ducati Factory Made, che debutta sulla Diavel con il Model Year 2027. Il sistema consente di personalizzare la moto direttamente in fase di acquisto, scegliendo tra livree esclusive, componenti e pacchetti specifici installati direttamente in fabbrica. Sulla versione V4 S sarà disponibile l'intera gamma di colori e configurazioni previste dal programma, ampliando le possibilità di personalizzazione.