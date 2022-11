Ducati ad Eicma 2022 da campione del mondo. Dopo le emozioni di Valencia, in Fiera a Milano con le novità 2023

MILANO - Un’edizione di Eicma da campione del mondo, per Ducati che alla fiera milanese dedicata al mondo elle due ruote arriva con tutte le sue novità per il 2023. A pochi giorni dalle emozioni di Valencia e fresca della tripletta conquistata in MotoGp con il titolo piloti, costruttori e team, Ducati ha portato all’evento tutto il suo concentrato di Made in Italy, con la Desmosedici GP22 di Bagnaia, la Panigale V4 R Superbike di Bautista e tutti i nuovi modelli protagonisti delle sette puntate della Ducati World Première andata in scena negli scorsi mesi. Al centro dello stand (al Padiglione 15, stand N10), ci sono i colori della Next Gen Freedom di Scrambler, ovvero la nuova generazione di Scrambler Ducati con i tre modelli Icon, Full Throttle e Nightshift, presentata proprio alla vigilia di Eicma nel settimo e ultimo episodio della Ducati World Première web series 2023.

Attorno alla famiglia Scrambler, Ducati ha raggruppato anche tutti i nuovi modelli pensati per ogni tipo di motociclista, a cominciare dai grandi viaggiatori con la Multistrada V4 Rally. Per gli appassionati della ruota anteriore da 21«, la DesertX si presenta poi in anteprima ad Eicma con la nuova livrea RR22, ispirata a quella dell’Audi RS Q e-tron che ha partecipato all’ultima Dakar. La nuova Panigale V4 R è invece la punta di diamante in fiera sul fronte delle supersportive Ducati, tra stile, performance e una sofistica tecnologica pensata per i suoi 240,5 CV. I nuovi Streetfighter sono poi presenti nello stand con il modello V2 in livrea Storm Green, il V4 S Grey Nero e il nuovo V4 SP2 in serie numerata. Non mancano nemmeno il nuovo Diavel V4, il Monster SP e le E-Bikes a firma Ducati, così come non poteva mancare la moto Campione del Mondo: la Desmosedici GP con cui Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo domenica a Valencia , arrivata ad Eicma direttamente dall’ultimo round della MotoGP. Al suo fianco è presente anche la Panigale V4 R di Alvaro Bautista che durante il weekend si giocherà il primo match point in Indonesia nel WorldSBK.

Dopo essere stata vista in anteprima mondiale dagli oltre 80 mila appassionati accorsi al WDW 2022, fa il suo debutto in pubblico anche il prototipo V21L, la moto elettrica con cui la Casa di Borgo Panigale parteciperà dal prossimo anno al FIM MotoE World Cup in qualità di fornitore unico.