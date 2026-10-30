Ducati Monster Dark, l'evoluzione della naked per eccellenza di Borgo Panigale: 111 CV e 175 kg

A pochi giorni da EICMA 2026, Ducati toglie il velo al nuovo Monster Dark, una versione che punta a esaltare l'anima più autentica della celebre naked di Borgo Panigale. Il concetto è quello che ha accompagnato il modello fin dalla sua nascita, nel 1993: “Tutto quello che serve, niente di più”. Una formula che torna protagonista con una livrea total black, dettagli essenziali e una dotazione tecnica che conferma le caratteristiche dell'attuale generazione del Monster.

La nuova versione sarà disponibile nelle concessionarie a partire da novembre 2026 e rappresenta anche una porta d'ingresso alla famiglia Ducati per chi si avvicina per la prima volta al marchio, grazie alla possibilità di scegliere la configurazione depotenziata per patente A2.

Il fascino senza tempo del total black

Il Monster Dark riprende gli elementi stilistici che hanno reso riconoscibile la naked Ducati in oltre trent'anni di storia: il faro anteriore incorniciato dalle spalle del serbatoio, con la caratteristica forma a dorso di bisonte, la sella unica per pilota e passeggero e il codino corto e leggero. Come anticipato, a distinguere questa versione è soprattutto la livrea Dark, ispirata a quella della prima generazione del Monster. Il nero domina la scena e coinvolge anche i cerchi, mentre la sella è realizzata in un unico tessuto. Alcuni componenti, come il Front Frame, i fondelli dello scarico e quelli del condotto di aspirazione, lasciano invece a vista il materiale con cui sono realizzati.

Motore V2 da 111 CV e peso di 175 kg

Sotto il vestito, il Monster Dark mantiene il bicilindrico V2 da 111 CV a 9.000 giri/min e 91,1 Nm di coppia a 7.250 giri/min. Resta invariato il telaio monoscocca in alluminio di derivazione Superbike, abbinato a un telaietto posteriore realizzato con una soluzione mista tecnopolimero e traliccio. La ricerca della leggerezza ha interessato ogni componente e ha permesso di ridurre il peso complessivo di 4 kg rispetto alla precedente generazione. Il risultato è una moto che dichiara 175 kg. Anche l'ergonomia è stata studiata per rendere il Monster accessibile a un pubblico ampio. La sella si trova a 815 mm da terra e i fianchi stretti della moto facilitano l'appoggio dei piedi al suolo.

Elettronica e quattro Riding Mode

La dotazione elettronica comprende ABS Cornering, Ducati Traction Control, Wheelie Control ed Engine Brake Control, tutti regolabili su diversi livelli di intervento. Le informazioni sono visualizzate sul display TFT a colori da 5 pollici, predisposto per il Ducati Multimedia System e la navigazione Turn-by-turn, entrambi disponibili come accessori. Il pilota può inoltre scegliere tra quattro Riding Mode, pensati per adattare il comportamento della moto alle diverse situazioni. Tra gli accessori figurano anche il Ducati Quick Shift e il Cruise Control, oltre a cupolino e coprisella passeggero. Per chi desidera partenze ancora più grintose è disponibile il Ducati Power Launch, sistema che richiama le tecnologie utilizzate nelle competizioni.

IMLegend, una celebrazione della community Monster

Il lancio del Monster Dark sarà accompagnato dalla campagna IMLegend, un progetto fotografico che mette insieme alcuni dei piloti Ducati più rappresentativi del passato e del presente e Monsteristi provenienti da tutto il mondo. L'iniziativa vuole raccontare il legame costruito dal modello con la propria comunità in oltre trent'anni di storia. Dal 1993 a oggi, infatti, il Monster è diventato molto più di una naked: un simbolo di individualità e appartenenza, capace di riunire generazioni diverse di motociclisti sotto il nome di Monsteristi.