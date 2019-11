Ducati Streetfighter V4, è la "Moto più bella di EICMA 2019"

MILANO – È stata la protagonista della World Premier di Ducati a Rimini il 23 ottobre ed è stata eletta la "Moto più bella del Salone" a EICMA 2019. A decretarne il successo è stato il pubblico del salone dedicato alle due ruote più importante del mondo, attraverso il concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone”, organizzato dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con EICMA.

Sono stati oltre 14.500 gli appassionati che hanno espresso la propria preferenza e lo Streetfighter V4 è risultata la moto più votata sia dai visitatori della Fiera sia dagli utenti del sito di Motociclismo, conquistando il primo posto con il 36,7% dei voti e un notevole vantaggio sulla seconda classificata. A ritirare il premio per l’Azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati: “Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento in un concorso dove tutte le Case costruttrici partecipano con il loro modello di punta, e il pubblico di EICMA, la più importante fiera motociclistica al mondo, ha eletto lo Streetfighter V4 come la più bella.”

Streetfighter V4 è una delle tante novità che Ducati ha presentato per il 2020. Si tratta di una super-naked con manubrio alto e largo, da 178 kg di peso e dotata di un motore Desmosedici Stradale 1.103 cm³ con 208 CV di potenza. Monta ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione. È, di fatto, la versione scarenata della già nota (e rinnovata) Panigale V4 e si preannuncia una moto che oltre a garantire performance ai vertici della categoria sia godibile – per ergonomia – anche nell'utilizzo quotidiano.

La premiazione della “Moto più bella del Salone” è stato l’ultimo atto di un’intensa settimana di esposizione ed eventi che ha visto ben oltre mezzo milione di visitatori a EICMA, in aumento rispetto al 2018, confermando i positivi segnali di ripresa che arrivano dal settore del motociclo.