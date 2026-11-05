Due ruote: per Oxford Economics in Ue il settore vale 35,1 mld Pil e quasi mezzo milione di occupati

Il settore motociclistico sostiene 35,1 miliardi di euro di Pil, 481.600 posti di lavoro e 20,6 miliardi di entrate fiscali nell’Unione europea e nel Regno Unito. Contribuisce inoltre a una mobilità urbana con minori emissioni: un motociclo emette mediamente 95 grammi di Co2 per chilometro, contro i 250 di un’automobile. E' quanto emerge dal rapporto realizzato da Oxford Economics e presentato all'Eicma, durante un convegno promosso da Acem, l’associazione europea dei costruttori di motocicli, e Confindustria Ancma.

"Questi numeri confermano il valore di una filiera che crea occupazione, competenze e innovazione e che vede l’Italia tra i protagonisti in Europa", ha detto Mariano Roman, presidente di Confindustria Ancma. Secondo lo studio, che si basa sui dati 2024, gli ultimi disponibili, produzione, vendita e riparazione di motocicli e componenti sostengono 26,7 miliardi di euro di Pil e 356.700 posti di lavoro. Caschi, abbigliamento tecnico e protezioni contribuiscono per 5,7 miliardi e quasi 89.000 occupati, mentre competizioni, fiere ed eventi generano 2,7 miliardi e 36.000 posti di lavoro.

L’impatto si estende oltre le imprese del settore: ogni euro di Pil generato direttamente ne sostiene altri 2,30 nell’economia, mentre ogni occupato diretto sostiene ulteriori 1,3 posti di lavoro. Italia e Germania contribuiscono ciascuna al 23% del valore complessivo, davanti a Francia, Regno Unito, Spagna e Austria.