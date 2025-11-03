e-Address, la mobilità elettrica con la qualità di Suzuki protagonista ad Eicma 2025

MILANO - Si chiama e-Address, è il primo scooter elettrico di Suzuki lanciato a livello globale. Si amplia, quindi, la gamma di scooter di Suzuki e, come sempre, il marchio giapponese si basa su anni di ricerca, sviluppo e test effettuati in Giappone e all’estero. Il progetto, dunque, obbedisce alla storia del marchio ispirata alla filosofia ingegneristica “Run, Turn, Stop” di Suzuki: e-Address punta su un controllo intuitivo, una maneggevolezza fluida, comfort e piacere di guida, caratteristiche distintive di tutti i veicoli a due ruote Suzuki. E per arrivare a questo risultato i test sono stati severissimi.

Come tutti i modelli a benzina di Suzuki, anche e-Address è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza. Vediamoli così come li presenta Suzuki: test di durabilità: immersione, alte e basse temperature, caduta e vibrazioni; test specifici per i veicoli elettrici: prestazioni della batteria in condizioni estreme, prove di schiacciamento, perforazione e immersione della batteria. I test hanno messo in evidenza le seguenti caratteristiche e i vantaggi connessi:l. Suzuki li descrive così: e-Address unisce praticità e funzionalità a un design moderno e accattivante; offre piacere di guida quotidiano, ideale per gli spostamenti urbani, lo shopping e le commissioni: rappresenta l’impegno di Suzuki verso qualità, sicurezza e innovazione.