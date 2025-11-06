Eicma 2025 apre al pubblico, una folla appassionati in fila. Alla kermesse dimostrazioni e test di mobilità urbana

Dopo due giorni riservati a stampa e operatori da oggi Eicma, 82esima edizione dell'esposizione internazionale delle due ruote, è aperta anche al pubblico. Una folla di appassionati che sta invadendo la Fiera di Milano, a Rho, attorno alla quale si sono presto create code di veicoli alla ricerca di un parcheggio. Secondo le prime stime rispetto allo scorso anno si registra già un aumento dei biglietti venduti. In mattinata è prevista la visita del ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi e da oggi è anche aperta la mostra 'Desert Queens', dedicata alla più avventurosa competizione rallystica del mondo. Per la prima volta in Italia, racconta oltre quarant'anni di storia della Dakar attraverso 31 motociclette uniche: dalla Yamaha XT500 di Thierry Sabine, ideatore della leggendaria corsa, fino alla moto vincitrice dell'ultima edizione. Inaugurata martedì 4 novembre, Eicma chiude domenica 9 novembre.

Se le città sono causa ed effetto di una nuova domanda di mobilità, ecco la risposta concreta, fruibile e sostenibile di Eicma: le due ruote. Non è solo il mercato a premiarle, all'82ª edizione dell'Esposizione Internazionale delle due ruote, in programma da domani a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho, arriva Yum - Your Urban Mobility, un'area test pensata per far vivere al pubblico un'esperienza diretta con i mezzi che rappresentano il presente e il futuro degli spostamenti in città. Nata nel 2023 come contenuto espositivo promosso da Eicma all'interno dei padiglioni per valorizzare il contributo delle due ruote alla mobilità urbana, Yum torna quest'anno in una veste rinnovata, trasformandosi in un'area dinamica e interattiva, su un'area di 4mila metri quadrati nella porzione Est dell'arena esterna MotoLive. All'interno sono ricreati veri e propri percorsi urbani su asfalto, delimitati da 28 container marittimi. Qui i visitatori potranno testare gratuitamente più di 40 veicoli tra ciclomotori, scooter e quadricicli a motore elettrico o endotermico, messi a disposizione da 12 case costruttrici.