Eicma 2025 chiude con numeri da record: 600mila presenze per l'82esima esposizione internazionale delle due ruote

Chiude con più di 600 mila presenze l'82esima Esposizione internazionale delle due ruote. Una edizione, quella della Esposizione internazionale delle due ruote, da record. Con oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, Eicma 2025 consolida la crescita registrata negli ultimi anni e ribadisce la propria dimensione internazionale. Significativo anche il dato relativo agli operatori B2B: sono stati più di 43.000 i professionisti, provenienti da 167 nazioni, profilati e accreditati con standard di maggior qualità rispetto al passato, che hanno animato i padiglioni nei giorni riservati al settore, generando nuove opportunità di networking e di business.

Significativo in particolare l'aumento degli operatori esteri, che segnano un solido +28% sul 2024. Sul fronte della comunicazione, si registra un ulteriore incremento della presenza di giornalisti, media, tecnici e content creator, che superano quota 8.200 con una provenienza da 67 Paesi. «Eicma 2025 segna la piena consacrazione del passaggio da fiera a evento espositivo globale e attrattivo - affermano il presidente di Eicma Pietro Meda e l'ad Paolo Magri -. Abbiamo lavorato molto per accrescere i contenuti, per migliorare l'accesso all'esposizione e l'esperienza di visita. I numeri importanti e la qualità dei contenuti testimoniano come la manifestazione sia ormai un'esperienza che unisce business, innovazione e passione in modo unico. Il merito, con il nostro ringraziamento, va anche agli espositori e ai nostri partener, che hanno creduto e investito in questa evoluzione, contribuendo a rendere Eicma un luogo vivo, capace di raccontare il presente e il futuro del settore delle due ruote».

Con una superficie complessiva di oltre 300.000 metri quadrati, un'offerta ricchissima e in costante evoluzione, Eicma 2025 chiude dunque nel segno della partecipazione, dell'innovazione e della passione condivisa. L'appuntamento è già fissato per l'anno prossimo, dal 3 all'8 novembre, quando la manifestazione tornerà a Fiera Milano Rho per scrivere un nuovo capitolo.