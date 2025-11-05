Eicma 2025, l'82esima edizione è già successo: +20% biglietti. Al taglio del nastro anche il ministro Giorgetti

Non solo una fiera, ma un evento globale che unisce business, spettacolo e innovazione. Con oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, a Fiera Milano torna Eicma, l'appuntamento dedicato all'industria motociclistica e alla filiera delle due ruote arrivato all'82esima edizione. Oggi e domani i padiglioni aprono a giornalisti e operatori del settore. Dal 6 novembre, e fino al 9, spazio al grande pubblico che cresce edizione dopo edizione: «Gli espositori sono aumentati, sono oltre 700 in arrivo da più di 50 Paesi. E c'è una crescita anche del pubblico, che vediamo già nei numeri» ha detto il presidente di Eicma Pietro Meda a margine dell'inaugurazione della kermesse a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Una crescita quantificata dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. «Eicma rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti che abbiamo a Milano, leader nel settore delle due ruote. So che i ticket venduti sono aumentati del 20%, un successo straordinario» ha sottolineato Bozzetti, lanciando un'idea per il prossimo anno.

«Per la prossima edizione stiamo pensando di portare questa atmosfera nella città di Milano, organizzando qualcosa il giorno prima dell'apertura del salone fieristico». Una sorta di 'fuorisalone', come gli eventi correlati al Salone del Mobile. Tra anteprime mondiali e spettacoli dal vivo, i visitatori potranno scoprire tutte le novità del settore ma anche assistere a mostre come quella sulla storia della Dakar o quella sulle Desert Queens. La fiera è anche l'occasione per festeggiare i 20 anni di MotoLive, l'arena da 60mila metri quadrati che ospiterà gare, attrazioni ma anche le leggende del motorsport. Parla di numeri «molto positivi» l'amministratore delegato di Eicma Paolo Magri, che ha messo l'accento sul +20% di nazioni rappresentate dagli espositori. Presenti anche diversi esponenti istituzionali, come l'assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano Alessia Cappello e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «Una manifestazione importante perché rappresenta un settore in crescita» le parole del governatore lombardo che ha evidenziato che «anche quest'anno abbiamo avuto un aumento di immatricolazioni». Una fotografia dello stato del settore l'ha offerta Mariano Roman, presidente di Ancma, l'associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori aderente a Confindustria.

Il mercato delle due ruote nel 2025 «sta dimostrando una certa ripresa, dopo essere partito in maniera abbastanza negativa all'inizio dell'anno, ma trainato soprattutto dalle omologazioni dell'Euro 5+. Sicuramente positivo sarà il 2026 e lo possiamo capire anche dall'entusiasmo che c'è in questa Eicma, che sarà un record assoluto in termini di presenze e operatori». All'orizzonte, però, preoccupa il «grande impatto» che avranno le aziende cinesi «che stanno investendo e manifestando una capacità di produrre prodotti innovativi e di buona qualità". Rischi che vede anche il presidente dell'Ice Matteo Zoppas. L'export delle motociclette «non sta vivendo un momento bellissimo. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà negli ultimi mesi, ma dobbiamo anche mettere in campo delle contromisure».