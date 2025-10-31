Vespa 80th: colore e dettagli per una storia tutta italiana. Un omaggio agli 80 anni del mito tricolore

MILANO - Vespa compie 80 anni e Piaggio le rende omaggio con un particolare colore verde pastello che richiama quella del deposito del brevetto del 1946. Stile italiano puro ma anche culla delle innovazioni. “Nel corso dei decenni, Vespa è diventata - sottolinea Piaggio - interprete ed espressione del suo tempo, simbolo di stile e libertà, di innovazione, performance e creatività italiana.

Si è evoluta in oltre 160 modelli diversi, sempre mantenendo la purezza delle sue linee eleganti, diventate nel tempo uno dei più conosciuti esempi dello stile e della eleganza italiana. Ora che si accinge a festeggiare i suoi primi ottanta anni (il brevetto fu depositato il 23 aprile 1946), Vespa guarda alle sue origini presentando una speciale serie celebrativa, Vespa 80th: Vespa Primavera e Vespa Gts recuperano elementi di uno stile unico e irripetibile, vestendo una eleganza senza tempo che si sposa alla migliore tecnologia della gamma attuale di Vespa”.

Bella e accattivante la cromia esclusiva della serie Vespa 80th che rimanda alla primavera del 1946, a quel mezzo a due ruote che stava per invadere l’Italia e l’Europa cavalcando il clima tumultuoso e creativo della rinascita. È particolare, molto particolare, la tonalità di verde scelta e che - precisa Piaggio - prende spunto dal codice colore, recuperato dagli archivi storici, delle primissime produzioni monocolore di Vespa.

Una sfumatura che riporta agli anni Quaranta e che riconduce a uno dei primi colori iconici di Vespa, al quale se ne aggiungeranno tanti altri, popolandone negli anni il coloratissimo universo. A Pontedera hanno mantenuto fermo il linguaggio estetico della serie Vespa 80th che riflette i valori di praticità e funzionalità che nell’immediato dopoguerra. Quelli che furono al centro di un progetto tanto semplice quanto rivoluzionario: la tinta carrozzeria si estende così anche a numerosi dettagli quali i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi e il leveraggio della sospensione anteriore. La carrozzeria si distingue attraverso la finitura lucida, i dettagli sono caratterizzati da una finitura satinata.

Alle prime Vespa, a cominciare dalla Vespa 98 del 1946, si rifanno anche i cerchi, anch’essi verniciati in Verde Pastello e caratterizzati da un design che reinterpreta la struttura chiusa in lamiera stampata dei cerchi ruota dell’epoca. I cerchi sono arricchiti dalla scritta “Est. 1946” e dal canale con finitura diamantata.

Su Vespa Primavera 80th spicca infine la griglia di raffreddamento sulla fiancata sinistra, un ulteriore dettaglio che la avvicina alle soluzioni tecniche e stilistiche delle origini. Sullo scudo, insieme al mitico logo Vespa, spicca la targhetta celebrativa “80th”, mentre sul retroscudo è presente il badgeraffigurante il logo “80 years of Vespa Est. 1946”, nato per celebrare questo importante traguardo.

“Con Vespa Primavera 80th e Vespa Gts 80th nascono modelli esclusivi - sottolinea Piaggio - destinati a entrare nella storia dello scooter più famoso e amato al mondo: un simbolo universale di stile, gioia di vivere e libertà che verrà celebrato a Roma dal 25 al 28 giugno 2026, per quella che si preannuncia la più grande festa di Vespa mai realizzata”.