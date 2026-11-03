Eicma 2026 da record, a Milano oltre duemila brand. Lo show globale delle due ruote aperto fino a domenica

Un'edizione da record, con oltre 2.100 brand presenti e, per la prima volta, 10 padiglioni della Fiera Milano di Rho coinvolti. Lo ha sottolineato il presidente di Eicma, Pietro Meda, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2026, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. «Siamo partiti dopo il Covid con quattro padiglioni e mezzo; dal 2021 l'esposizione è cresciuta del 30% ogni anno, quindi direi dal punto di vista dimensionale sicuramente è la più grande e anche dal punto di vista degli espositori, abbiamo più di 2.100 brand, siamo certamente al record».

Numeri cui ha fatto eco l'ad di Eicma, Paolo Magri, che ha enfatizzato come quella del 2026 è «un'edizione che si preannuncia di successo, le vendite della biglietteria vanno molto bene. Ci aspettiamo un grande evento, forse il più grande di sempre». A confermare la vocazione globale è il dato sull'internazionalità: il 74% dei brand presenti rappresenta l'estero. "È una filiera che viene promossa a livello internazionale e noi dobbiamo esserci come ente e sistema Paese» ha dichiarato il presidente di agenzia Ice, Matteo Zoppas, ricordando che «abbiamo portato in Italia circa 120 operatori internazionali che non sono il singolo cliente, ma quei clienti che possono ridistribuire a molti concessionari, venditori».

Da giovedì 5 a domenica 8 novembre Eicma aprirà le porte al grande pubblico, che potrà scoprire le novità delle Case produttrici, le tecnologie e gli accessori, insieme a un programma di gare, spettacoli, prove e contenuti speciali. Dall'arena esterna MotoLive alle esperienze dedicate alla mobilità urbana, fino alla storia delle competizioni con la mostra dedicata alla MotoGP.