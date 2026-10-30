Eicma 2026, dal 5 all'8 novembre a Fiera Milano Rho con oltre 12mila posti auto gratuiti per i visitatori

In vista dell'apertura al pubblico, dal 5 all'8 novembre a Fiera Milano Rho, l'Esposizione internazionale delle due ruote rinnova il piano per agevolare l'arrivo dei visitatori e alleggerire il traffico nell'area metropolitana, in collaborazione con Atm, Comune di Milano e Trenord. Dal 6 all'8 novembre saranno disponibili quasi 11mila posti auto gratuiti in 11 parcheggi di interscambio Atm, ai quali si aggiungeranno, venerdì 6 e sabato 7 novembre, altri 1.350 posti presso lo Stadio San Siro, servito dalla linea M5.

Un'offerta complessiva di oltre 12mila posti che permette di lasciare l'auto e proseguire con i mezzi pubblici fino alla manifestazione, raggiungibile direttamente con la linea rossa M1, fermata Rho Fiera. Il parcheggio gratuito si può prenotare su ticketseicma.it insieme al biglietto d'ingresso oppure aggiungere successivamente, sempre sulla stessa piattaforma, anche se il biglietto è già stato acquistato.

Ogni titolare può riservare un solo posto auto, fino a esaurimento delle disponibilità. L'iniziativa si aggiunge all'offerta di sosta a pagamento nelle immediate vicinanze del quartiere fieristico. Per chi sceglie il treno, informa sempre Eicma, la collaborazione con Trenord e Discovera offre opportunità dedicate per raggiungere Rho Fiera Milano dalla Lombardia. BusForFun propone invece collegamenti in autobus da numerose città italiane, con la possibilità di acquistare viaggio e ingresso in un'unica soluzione. Anche chi arriva in moto può usufruire di un parcheggio gratuito dedicato.

A completare il piano torna il biglietto pomeridiano, valido dalle 13.30 alle 18.30: una formula pensata per offrire maggiore flessibilità e distribuire gli ingressi nell'arco della giornata. L'83ª edizione di Eicma si svolgerà dal 3 all'8 novembre, con le prime due giornate riservate a stampa e operatori. L'apertura al pubblico è prevista da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, con dieci padiglioni e oltre 300mila metri quadrati tra esposizione e aree esterne.