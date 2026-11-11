Eicma 2026, la Guardia di Finanza sequestra moto elettriche e componenti contraffatte

Pezzi di carrozzeria uguali a quelli brevettati, ma in realtà contraffatti. Li hanno scovati a Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, che durante l'83esima edizione della manifestazione hanno intensificato i controlli nel quartiere fieristico. I sequestri sono avvenuti in tre diversi interventi. I primi due - fanno sapere le fiamme gialle - sono stati fatti dai finanzieri della compagnia di Rho in due stand di espositori cinesi. Grazie anche alla collaborazione dei periti aziendali, i militari hanno scoperto che alcune carene di motociclette esposte al pubblico riproducevano in modo illecito le linee e il design registrato dalla casa costruttrice Honda.

I componenti di carrozzeria contraffatti sono stati quindi immediatamente rimossi dai padiglioni e sottoposti a sequestro penale. Il terzo intervento ha interessato un’azienda italiana che importa e commercializza in Italia veicoli di nuova generazione. I finanzieri hanno individuato e sequestrato due e-moto prodotte in Cina, pronte per essere presentate al pubblico e ai buyer internazionali. Gli accertamenti tecnici hanno dimostrato che i due mezzi elettrici erano la copia di modelli brevettati da un'altra casa costruttrice, anch’essa cinese, configurandosi così l’ipotesi di reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi. Al termine delle attività, i legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura di Milano per violazione delle norme penali in materia di contraffazione di marchi e brevetti.

Eicma in una nota ringrazia «il comando provinciale della guardia di finanza di Milano e i militari della compagnia di Rho per il lavoro svolto durante l’83ª Esposizione internazionale delle due ruote» per i tre interventi che hanno portato al sequestro di carene Honda contraffatte e di due e-moto risultate copie di modelli brevettati da un altro costruttore. L'Esposizione internazionale delle due ruote assicura di voler «proseguire e rafforzare la collaborazione con la guardia di finanza nelle prossime edizioni. In una manifestazione che ha riunito a Fiera Milano Rho 764 espositori in rappresentanza di 2.150 marchi da 52 Paesi, tutelare la proprietà intellettuale e industriale significa difendere gli investimenti delle imprese in ricerca, innovazione e design, salvaguardare la concorrenza leale e proteggere i consumatori» e ringrazia i finanzieri «per l’attività di prevenzione e contrasto alla compravendita irregolare di merce e alle altre forme di commercio abusivo. Anche su questo fronte la manifestazione intende intensificare il proprio impegno, in raccordo con le autorità competenti».

In ultimo la condanna «con fermezza» degli «episodi di inciviltà ripresi nei video circolati sui social. In un’edizione da oltre 600.000 presenze, la grande maggioranza dei partecipanti ha vissuto la manifestazione nel rispetto degli altri e del lavoro di chi l’ha resa possibile. La comunità degli appassionati delle due ruote ha gli anticorpi per isolare questi comportamenti. Chi viola le regole della convivenza civile si pone da sé fuori dallo spirito di questa comunità".