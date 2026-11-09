Eicma 2026, il Festival della moto. Per quasi una settimana esposti oltre duemila brand di 50 paesi

MILANO - Si conferma di anno in anno il palcoscenico più importante al mondo per le due ruote. È il luogo in cui, se vogliamo, si misurano le ambizioni dei marchi storici e quelle dei nuovi protagonisti internazionali. Eicma, a novembre, diventa puntualmente il centro nevralgico dove tutti i costruttori presentano le novità destinate a caratterizzare i vari mercati, con la certezza di confrontarsi con un pubblico vastissimo in un contesto ad altissima concentrazione di brand e prodotti.

Non c’è infatti da stupirsi troppo leggendo i numeri (straordinari) di questa 83esima edizione – la più grande di sempre – del Salone di Milano delle moto: dieci padiglioni, oltre 300mila metri quadrati di superficie espositiva, 754 espositori e 2.120 marchi provenienti da 52 Paesi. E anche quest’anno le novità sono state tantissime e per molti versi hanno anche dato risposte significative a quanti pensavano che alcuni segmenti moto fossero destinati a “spegnersi” nel tempo.

Eicma ha infatti registrato un elevatissimo tasso di sportività: a scandire le giornate di presentazione dei nuovi modelli sono state soprattutto le moto ad altissime prestazioni, siano esse carenate destinate anche alla pista o naked equipaggiate con soluzioni tecniche da far spavento. Tra le novità più eclatanti, in tal senso, c’è la BMW M 1000 RS, svelata a sorpresa dal marchio bavarese. Si tratta di una hyper naked che si presenta come la più potente al mondo nella sua categoria.

Il suo cuore pulsante è il quattro cilindri in linea di 999 cc derivato dalla M 1000 RR, capace di erogare 218 CV a 14.500 giri e 113 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate parlano di 283 km/h di velocità massima, a fronte di un peso di 196 kg. La dotazione comprende valvole in titanio, scarico completo dello stesso materiale, cerchi e appendici aerodinamiche in carbonio, sospensioni elettroniche Dynamic Damping Control e freni M. Insomma, una moto super esclusiva che sarà realizzata in soltanto mille esemplari, con un prezzo già fissato a 41.240 euro.

Passando dalla Germania all’Italia, non si sono fatte attendere moto da sogno pensate sia per i cordoli che per un uso stradale. Ducati ha infatti svelato la nuova Panigale V4 SP, con il quattro cilindri da 1.103 cc e 218 CV, che punta su una componentistica quasi da gara: cerchi in carbonio, frizione a secco e sospensioni Öhlins. Accanto a lei ha fatto il suo debutto anche la Panigale V2 SP, spinta dal bicilindrico di 890 cc da 120 CV. Stessa filosofia per la Streetfighter V4 SP, versione più esclusiva della naked di Borgo Panigale, che raggiunge oggi 214 CV e adotta componenti alleggeriti e una ciclistica ad alte prestazioni. Anche Aprilia rilancia la propria superbike con la RSV4 Obscure Spe.Ed., serie speciale limitata a 500 esemplari.

Il suo motore resta il V4 di 1.099 cc, capace di sviluppare 220 CV nella configurazione più potente: si, avete letto bene, duecentoventi cavalli. E a distinguerla sono soprattutto le nuove appendici aerodinamiche Leg Wings, insieme alla presenza di elementi in carbonio e sospensioni Öhlins. Dunque, una versione che incarna sempre di più il Dna racing di Noale. Sul fronte giapponese, invece, Honda aggiorna la CBR1000RR-R Fireblade per il 2027 con un intervento profondo: secondo quanto dichiarato, infatti, circa il 75% dei componenti è stato ridisegnato, con l’obiettivo di migliorare motore, risposta all’acceleratore e comportamento dinamico.

La gamma comprende la versione standard, la SP e la più esclusiva HRC Works Edition: a differenziarle soprattutto soluzioni legate alla ciclistica (Öhlins sulle ultime due), che sulla HRC è praticamente da gara. Il motore rimane il quattro cilindri in linea superquadro da 1.000 cc, che riceve una serie di interventi mirati a migliorare rendimento ed erogazione: sviluppa 217 CV e 114 Nm. Suzuki porta invece a Milano la nuova GSX-10R, sportiva carenata non troppo estrema che riprende il quattro cilindri di 999 cc della famiglia GSX-S, in questo caso capace di erogare una potenza di 152 CV tenuti a bada da un ricchissimo pacchetto elettronico.

Ambizioni da superbike per CFMoto, che presenta la V4 SR-RR. Il prototipo, dotato di appendici aerodinamiche da pista, utilizza un inedito quattro cilindri a V di 997 cc, accreditato di oltre 210 CV, e punta a superare i 315 km/h. Non si conoscono ancora i suoi dettagli tecnici, ma la Honda V3R Concept (molto vicina alla versione di serie) è uno dei prototipi che più ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Eicma. È una naked sportiva costruita intorno al nuovo tre cilindri sovralimentato elettricamente, che promette prestazioni da urlo; accanto a lei, in esposizione, anche una versione carenata. Restando infine in tema di concept, molto interessante è anche la Benelli Tornado Naked Tre 903: look aggressivo, tre cilindri da 900 cc, soluzioni tecniche di livello e aerodinamica attiva. Così come la Zontes 853R: maxi-naked da 148 CV, con ciclistica raffinata ed elettronica evoluta.