Eicma 2026, l’avventura resta in pole. Il fuoristrada è nel cuore, l’equilibrio migliore fra sterrato ed asfalto

MILANO - L’avventura resta una delle grandi protagoniste di Eicma 2026, ma cambia volto: accanto alle maxienduro sempre più tecnologiche crescono le medie cilindrate, più leggere e versatili. A guidare la carica è Honda con la nuova Africa Twin CRF1150L. Il bicilindrico raggiunge 1.131 cc e circa 119 CV, mentre il telaio alleggerito e il baricentro più basso puntano a migliorare la maneggevolezza. Tre le interpretazioni: standard, Enduro Sports per gli sterrati e Adventure Sports, disponibile anche con l’inedito sistema di assistenza Honda Sensing Ride. Triumph rilancia la sfida tra le grandi viaggiatrici con la Tiger 1200.

La ciclistica è stata rivista e tutta la gamma adotta ora la ruota anteriore da 19 pollici, al posto del 21 delle precedenti Rally: una scelta che rafforza l’indole stradale. Il tre cilindri, affinato anche nella combustione, sale a 158 CV. Inoltre debuttano radar anteriore e posteriore per gli aiuti alla guida e sospensioni semiattive capaci di abbassare la moto durante le soste. La Tiger 900 si presenta invece in anteprima, con aggiornamenti annunciati a motore, ciclistica ed elettronica ma dettagli completi attesi a dicembre. Ducati risponde con la DesertX Rally 2027, evoluzione specialistica dell’adventure bolognese: il bicilindrico V2 di 890 cc si accompagna a sospensioni e componenti orientati ai percorsi più difficili.

Kawasaki torna a presidiare il segmento con la KLE650, che abbina il bicilindrico di 649 cc alla ruota anteriore da 21 pollici; la Versys 900 sceglie invece l’asfalto, con quattro cilindri da 122 CV, cerchi da 17 pollici e sistemi radar di assistenza al pilota. Il percorso delle adventure emerge proprio nella varietà delle soluzioni: dalle ruote grandi per affrontare le pietre, ai radar per i viaggi autostradali, ogni Casa cerca un equilibrio diverso tra esplorazione, comfort e controllo sia per il guidatore che per il passeggero. Fra le proposte più interessanti spicca la Yamaha Ténéré 4 Concept: una piccola adventure pensata anche per chi ha la patente A2, con nuovo monocilindrico, sospensioni KYB e ruote da 21 e 18 pollici.

Per ora è un progetto, non un modello di serie. Royal Enfield allarga gli orizzonti con la Himalayan 750, spinta da un nuovo bicilindrico di 743 cc e dotata di elettronica più evoluta, senza tradire la vocazione al viaggio essenziale. Moto Morini fa invece rivivere la Camel: ruota anteriore da 21 pollici, sospensioni dalla lunga escursione e un nome che riporta alla stagione dei grandi raid. Nella fascia intermedia Benelli presenta la TRK 602 X definitiva, erede della 502, con bicilindrico di 554 cc e versione da 47,8 CV adatta alla patente A2. CFMoto propone due declinazioni della 550MT: una più turistica e la 550MT-X con ruote da 21 e 18 pollici e un’impostazione più fuoristradistica.

Moto Guzzi risponde con la V85 TT Napapijri, serie speciale in blu e rosso che celebra il viaggio di Giuseppe Guzzi a Capo Nord: sotto la livrea resta il noto bicilindrico a V di 853 cc. Dagli sterrati si passa poi alle curve dell’asfalto. Moto Guzzi The Trip apre un nuovo capitolo per Mandello, con una roadster compatta che vuole avvicinare un pubblico più giovane. BMW amplia la famiglia F 450 con la naked R e la sportiva RR, entrambe da 48 CV per patente A2.

Suzuki recupera lo spirito della SV650 con la nuova SV-7S, mentre Benelli affianca alla TRK le Tornado Naked Twin 550 e 700. Crescono anche le naked orientali: Voge schiera la Brivido R800, bicilindrica di 798 cc da 95,2 CV, e Zontes alza la posta con la ZT853-R, tre cilindri da 847 cc e 150 CV dichiarati. Triumph mostra la Street Triple 798 RS, legata allo sviluppo del motore Moto2, in attesa dei dati definitivi. Ducati aggiorna la muscolosa Diavel V4, ora anche in versione S con sospensioni semiattive, mentre Harley-Davidson esplora un pubblico nuovo con la piccola Sprint 440, monocilindrica da 27 CV. In un panorama sempre più ricco, il messaggio del Salone è chiaro: l’avventura è scelta di stile, tecnologia e carattere.