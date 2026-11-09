Eicma 2026, Milano celebra il trionfo delle due ruote: oltre 600mila presenze, boom di operatori stranieri e un salone sempre più globale

Milano torna a essere il cuore pulsante del motociclismo internazionale e lo fa con un’edizione di EICMA destinata a lasciare il segno. Oltre 600mila presenze, una partecipazione straniera sempre più consistente e un’offerta capace di intrecciare innovazione tecnologica, passione sportiva e nuove forme di mobilità. L’83ª Esposizione internazionale delle due ruote, andata in scena dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho, chiude con un incremento del 6% dei visitatoririspetto al 2025, confermando la forza di una manifestazione che ha ormai superato i confini della tradizionale rassegna motociclistica.

A raccontare la dimensione dell’evento bastano alcuni numeri: dieci padiglioni distribuiti su 300mila metri quadrati, 764 espositori provenienti da 52 Paesi e 2.150 marchi rappresentati. Un universo nel quale convivono le grandi Case costruttrici, le aziende della componentistica, le nuove realtà industriali e un pubblico che continua a riconoscere nella moto non soltanto un mezzo di trasporto, ma un simbolo di libertà, identità e appartenenza.

Un salone sempre più internazionale, tra industria e nuovi mercati. Il risultato più significativo arriva dal fronte professionale. Sono stati oltre 51mila gli operatori del settore provenienti da 168 nazioni, mentre le presenze degli addetti ai lavori stranieri hanno registrato un balzo del 30% rispetto allo scorso anno. Una crescita che rafforza il peso economico e commerciale di EICMA, sempre più punto d'incontro tra produttori, distributori, investitori e protagonisti dell’industria motociclistica mondiale. A confermare questa vocazione internazionale contribuisce anche la composizione degli espositori: il 74% dei marchi è estero, mentre quasi un terzo delle aziende presenti direttamente rappresenta un debutto o un ritorno. Numeri ai quali si aggiungono 8.700 accreditati tra giornalisti, professionisti della comunicazione, tecnici e content creator di 67 Paesi, a testimonianza di una risonanza mediatica globale che accompagna ogni nuova edizione.

Dalla MotoGP alle leggende della pista: la passione diventa spettacolo. Tra le attrazioni più seguite spicca Speed Legends, l’esposizione dedicata alla storia della MotoGP, capace di superare le 150mila visite. Un viaggio attraverso oltre settant’anni di competizioni, raccontato dalle motociclette che hanno accompagnato le imprese di campioni come Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Francesco Bagnaia. Una raccolta che ha trasformato il padiglione 22 in un luogo di incontro tra memoria sportiva e nuove generazioni. Il richiamo della classe regina si è fatto sentire anche nella MotoGP Gaming Arena, dove migliaia di appassionati hanno potuto sperimentare il brivido della guida virtuale utilizzando vere motociclette trasformate in simulatori.

Un’esperienza immersiva affiancata da iniziative e concorsi legati ai Gran Premi di Mugello e Misano del 2027, con la possibilità di vivere da vicino il mondo delle corse attraverso accessi esclusivi al paddock. Fuori dai padiglioni, invece, è stato MotoLive a richiamare il pubblico con il suo ventunesimo anniversario. In un’arena di oltre 60mila metri quadrati, gare, evoluzioni acrobatiche e sfide tra motociclette adventure hanno portato in scena piloti del calibro di Toni Bou, Troy Bayliss e Marco Melandri. Grande attenzione anche per la Champions Charity Race, che ha coinvolto i modelli di 17 Case motociclistiche e alcuni grandi protagonisti delle competizioni, con otto ore di diretta televisiva dedicate allo spettacolo delle due ruote.

Giovani, mobilità urbana e Dakar: un evento che guarda avanti. EICMA ha confermato la propria capacità di parlare anche a un pubblico giovane, sempre più presente negli stand, nelle aree interattive e negli spazi dedicati alla guida. A distinguersi è stata Y.U.M. – Your Urban Mobility, la sezione riservata agli spostamenti quotidiani, che ha registrato oltre 4mila prove tra scooter, ciclomotori e quadricicli con motorizzazioni elettriche e tradizionali. Un laboratorio a cielo aperto per conoscere e confrontare le nuove soluzioni di mobilità urbana. Non è mancato il richiamo dell’avventura. L’organizzazione della Dakar ha scelto Milano per presentare il percorso dell’edizione 2027, illustrato dal direttore di gara David Castera insieme ai protagonisti italiani del rally raid.

Una presenza che ha arricchito ulteriormente il programma della manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di avvicinarsi alla storia di una delle competizioni più affascinanti e impegnative del panorama motoristico internazionale. A dare voce alla passione più autentica è stato anche il videobooth di MotoLive, dove migliaia di persone hanno condiviso il ricordo della loro prima esperienza in sella. Storie personali, emozioni e testimonianze che hanno interpretato lo spirito dello slogan “Always the first time”, contribuendo a trasformare il salone in un grande racconto collettivo capace di coinvolgere appassionati di ogni generazione.

Il peso economico delle due ruote e la sfida della sostenibilità. Accanto alle novità di prodotto e alle iniziative per il pubblico, EICMA ha ospitato un confronto sul futuro dell’industria motociclistica europea. Durante il convegno Motonomics, promosso da ACEM e ANCMA, sono stati illustrati i risultati dello studio Oxford Economics: il settore delle due ruote contribuisce per 35,1 miliardi di euro al PIL dell’Unione europea e del Regno Unito, sostenendo 481.600 posti di lavoro e generando 20,6 miliardi di euro di entrate fiscali. L’analisi ha acceso i riflettori anche sul ruolo delle motociclette negli scenari della mobilità sostenibile. Secondo i dati presentati, un motociclo produce mediamente 95 grammi di CO₂ per chilometro, contro i 250 grammi attribuiti a un’automobile. Un confronto che evidenzia il potenziale delle due ruote nel dibattito sulla riduzione delle emissioni, pur tenendo conto delle differenze tra mezzi, tecnologie e condizioni di utilizzo.