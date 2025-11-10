Eicma 2025, consegnato a Honda Motor Europe il premio per lo stand sostenibile

Consegnato a Honda Motor Europe Ltd. “Sustainable Exhibitor Award Eicma 2025”. Si tratta del primo premio assegnato da Eicma per la gestione sostenibile degli stand espositivi. Il riconoscimento arriva nel contesto di un evento che ha nuovamente ottenuto la certificazione internazionale Iso 20121 da TÜV NORD Italia, attestando la gestione sostenibile della manifestazione e il suo impegno a ridurre gli impatti ambientali, economici e sociali.

“Il percorso di certificazione, coordinato dalla società Right Hub Società Benefit, - sottolinea Honda - ha analizzato le caratteristiche e gli impatti ambientali, sociali ed economici dell’evento, promuovendo comportamentivirtuosi tra tutti gli stakeholder coinvolti — staff, espositori, visitatori, fornitori e media — e rafforzandol’impegno verso una cultura diffusa della sostenibilità prima, durante e dopo la manifestazione.

Honda Motor Europe Ltd. è stata premiata per l’approccio metodologico e scientifico adottato nella progettazione e realizzazione del proprio stand, sviluppato attraverso un’analisi di Life Cycle Assessment (LCA) che ha permesso di misurare e ridurre concretamente l’impatto ambientale del progetto.

Honda è da sempre attenta alla sostenibilità e per questo ha voluto che il proprio spazio a Eicma 2025 fosse una testimonianza tangibile del proprio impegno per un futuro a basso impatto ambientale. “Grazie alla collaborazione con Efgroup, è stato realizzato uno stand che unisce design, funzionalità e responsabilità ambientale, in piena coerenza con i valori storici del marchio”.