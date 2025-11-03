A Eicma Honda porta l'E-Clutch su tutta la gamma 500 e 750: dalla Hornet alla Transalp

Tra le altre novità, Honda svela a Eicma 2025 una nuova gamma equipaggiata con la recente tecnologia dell'E-Clutch. L'innovativa frizione a controllo elettronico arriva ora su tutta la nuova gamma 500 e 750. Si tratta di un sistema che permette di partire, fermarsi, cambiare e scalare senza dover utilizzare la leva al manubrio, semplicemente agendo sul pedale del cambio.

Si parte dalla media CB500 Hornet, pensata appunto per i neofiti con patente A2, che oggi diventa ancora più versatile proprio grazie all’E-Clutch, che ne esalta la praticità e il divertimento urbano. Sarà disponibile solo in questa configurazione, nelle nuove colorazioni Graphite Black, Pearl Horizon White e nella rinnovata Grand Prix Red.

La sorella maggiore CB750 Hornet, regina delle naked bicilindriche Honda, adotta anch’essa l’E-Clutch, condiviso con la Transalp. Riceve inoltre un nuovo puntale di serie e una gamma di quattro livree bitono. E anch’essa sarà disponibile esclusivamente con frizione elettronica.

Frizione E-Clutch che arriva anche sulla piccola sportiva CBR500R, ispirata alla Fireblade. Debutta in due colorazioni aggiornate: Mat Gunpowder Black Metallic e la tradizionale Tricolour Grand Prix Red. Anche la crossover NX500 beneficia della nuova tecnologia, che ne potenzia la vocazione da viaggio e la facilità di guida, sia su strada che su sterrato. E sarà disponibile solo con E-Clutch nelle colorazioni Graphite Black, Pearl Horizon White e Mat Gunpowder Black Metallic.

Infine, la leggendaria XL750 Transalp, oltre all’E-Clutch, introduce paracoppa ridisegnato, sospensioni completamente regolabili e nuove colorazioni. La frizione elettronica, abbinata al bicilindrico “corsa corta” da 755 cc, rende la Transalp ancora più efficace e intuitiva in ogni condizione.