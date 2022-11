Eicma, la passione per le due ruote in scena a Milano: al via la 79ma edizione. Presenti 1.370 brand

MILANO - Ha preso il via questa mattina, con presenti 1370 brand provenienti da 45 Paesi, la 79¦ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fieramilano, dove resterà aperta fino domenica 13. Il taglio del nastro è stato preceduto da un talk show, al quale ha preso parte anche Daniela Santanchè, ministro del Turismo. «Ringrazio per essere stata invitata tutti gli organizzatori - ha detto - perché volevo testimoniare con la mia presenza l’attenzione del governo sia sulle fiere sia su questo comparto». «Siamo quasi a numeri prepandemia - ha detto Pietro Meda, presidente di EICMA S.p.A. - e questo è uno sprone a lavorare meglio, non lo facciamo da soli, ma con il governo, la Regione, i nostri partner principali come Fondazione Fiera e Fiera Milano». All’incontro è intervenuto anche il leggendario campione Giacomo Agostini che ha rivolto ancora una volta i complimenti a Pecco Bagnaia, fresco campione del mondo di MotoGP.

«Ci sono oltre 1.300 espositori di cui il 20% sono nuovi. Vuol dire che la fiera e il mondo delle due ruote stanno crescendo». Lo ha detto il presidente di Eicma, Pietro Meda, a margine dell’inaugurazione della 79esima edizione di Eicma alla Fiera di Milano, a Rho. A parlare, ha sottolineato Meda, «sono i numeri dell’esposizione e spero che lo dica anche il pubblico». Quindi ha evidenziato: «Da appassionati di questo mondo siamo contenti di riproporci così e del fatto che tutte le imprese del mondo stiano vendendo da noi. Siamo la capitale delle due ruote». Meda ha espresso poi «grande soddisfazione per il sesto padiglione perché aiuterà il pubblico a venire e perché abbiamo più cose da far vedere». Rispetto a tutti gli altri mondi dell’automotive «che non stanno andando così bene - ha poi rimarcato - il nostro è un mondo che cresce. Quindi un premio all’industria che in questi due anni ha investito in maniera lungimirante: anche durante il Covid l’industria del due ruote ha venduto bene e sviluppato. Quindi per noi è una grande soddisfazione essere la vetrina di un mondo così bello». «Siamo più grandi degli anni scorsi: siamo cresciuti del 35%, e siamo in fiera con il sesto padiglione in più. Il pubblico lo vedremo, ma gli indicatori che abbiamo ci rivelano quasi un ritorno al pre pandemia».

Lo ha detto il presidente di Eicma, Pietro Meda, in occasione della 79esima edizione dell’Esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, a Fiera Milano Rho. Ô «un grande palcoscenico - ha spiegato- con il ritorno della Ducati, campione del mondo, credo che questa sia già una novità importante». Meda ha sottolineato che «il business si sta muovendo, la fiera è una grande occasione di business to business per tutte le aziende». Eicma e l’Italia «si confermano il vertice mondiale delle due ruote» e «non solo a novembre». In mostra ci sono «1300 espositori di cui il 20% sono nuovi: vuol dire che la fiera e il mondo delle due ruote sta crescendo. Da appassionati di questo mondo siamo contenti di riproporci così e del fatto che tutte le imprese del mondo stiano vendendo da noi: siamo la capitale delle due ruote».