Honda Africa Twin 2027, per il 10 anniversario cambia profondamente: motore da 1.131 cc e 119 cv, ciclistica rinnovata e non solo

In occasione del suo decimo anniversario, la Honda Africa Twin si presenta a EICMA 2026 in una delle evoluzioni più importanti della sua storia. Per il 2027 la maxi enduro giapponese riceve un aggiornamento profondo che coinvolge motore, ciclistica, design e tecnologia, con novità che interessano l'intera famiglia e le sue diverse declinazioni: Africa Twin, Adventure Sports e la nuova Enduro Sports.

Motore che cresce nella potenza

Il cambiamento più significativo riguarda il bicilindrico parallelo, che cresce di cilindrata fino a 1.131 cc e porta la potenza a 119 CV, con una coppia massima di 119 Nm. Un incremento importante rispetto al modello precedente, ottenuto attraverso una revisione dell'alimentazione, dei corpi farfallati, della distribuzione e della testata, oltre a un aumento del rapporto di compressione. Sono nuovi anche pistoni, bielle, albero motore e contralberi di equilibratura. Aggiornato inoltre il cambio manuale a sei rapporti, mentre resta disponibile la trasmissione a doppia frizione DCT.

Nuova ciclistica e sospensioni Showa Skyhook

Gli interventi non si fermano al motore. Il telaio a semi-doppia culla in acciaio e il forcellone in alluminio sono stati rivisti, con un risparmio complessivo di peso di 1,4 kg. Anche la distribuzione delle masse è stata ottimizzata per abbassare il baricentro, grazie a un nuovo serbatoio che sviluppa parte del proprio volume sotto la sella. Cambia anche l'ergonomia: il manubrio è più stretto, alto e avanzato, le pedane sono leggermente arretrate e la sella è stata riprogettata per migliorare il comfort sulle lunghe percorrenze. Di serie arrivano le sospensioni elettroniche semi-attive Showa EERA, ora dotate della tecnologia Honda Skyhook Control. Il precarico è regolabile su 24 livelli e sono previste impostazioni dedicate ai diversi carichi, compresi pilota, passeggero e bagagli. Tra le novità anche la modalità Minimum, che riduce di ulteriori 10 mm l'altezza della sella per facilitare l'appoggio a terra.

Nuovo design e tecnologia di bordo

L'aggiornamento coinvolge anche l'estetica, con proporzioni più snelle e una linea che visivamente sposta il peso verso l'avantreno. Il frontale presenta un doppio faro full LED più compatto, con luci diurne DRL e cornering lights, mentre il nuovo parabrezza regolabile elettricamente offre un'escursione di 130 mm. Importanti novità anche per la strumentazione, che abbina un display inferiore da 5,7 pollici a un touchscreen TFT a colori da 7 pollici, con grafiche dedicate alla guida in fuoristrada e funzione bussola. Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili in modalità wireless. Completano la dotazione la Smart Key, il cruise control, le manopole riscaldabili, i paramani e il portapacchi posteriore in alluminio. Non manca un nuovo vano portaoggetti integrato nella cover del serbatoio, con presa USB-C. Sul fronte elettronico, i sei Riding Mode predefiniti – Sport, Touring, Urban, Rain, Offroad e il nuovo Offroad+ – sono stati ricalibrati e possono essere personalizzati in tutti i parametri.

Africa Twin Adventure Sports ed Enduro Sports

L'aggiornamento 2027 coinvolge anche la versione Adventure Sports, la variante più orientata ai grandi viaggi. Condivide il nuovo motore da 1.131 cc e 119 CV, il telaio e i sei Riding Mode personalizzabili. Per il mercato italiano sarà disponibile con cambio manuale a sei rapporti, mentre la nuova versione top di gamma Adventure Sports Honda SENSING RIDE sarà proposta esclusivamente con trasmissione DCT e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

La terza declinazione è la nuova Africa Twin Enduro Sports, che interpreta invece in maniera più specialistica l'anima fuoristradistica del modello. Anche in questo caso il motore è il nuovo bicilindrico da 119 CV, ma il progetto punta soprattutto su agilità e contenimento del peso: rispetto alle altre versioni, la Enduro Sports perde 9 kg e adotta una ciclistica specifica. Tra gli elementi distintivi figurano la maggiore luce a terra, la sella rialzata e le sospensioni Showa meccaniche completamente regolabili.

All'anteriore lavora una forcella rovesciata da 49 mm derivata dalla CRF450 RALLY, abbinata a un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link. Anche il design è più essenziale e ispirato alle competizioni rally-raid, con posteriore snellito, doppio faro LED ultraleggero, parabrezza compatto e parafango alto. Per l'Italia sarà disponibile esclusivamente con cambio manuale. La nuova CRF1150L Africa Twin 2027 sarà proposta nelle colorazioni Pearl Glare White, nella versione Tricolour, e Mat Sandstorm Beige.