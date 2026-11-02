Honda RN0, debutta a EICMA la prima e-MTB della Casa giapponese: telaio in carbonio e motore da 100 Nm

Honda a EICMA 2026 entra ufficialmente nel mondo delle mountain bike elettriche con la nuova RN0, una e-MTB sviluppata in collaborazione con ROTWILD e destinata al segmento all-mountain. Un progetto che segna un nuovo capitolo nella storia della Casa giapponese, arrivata a questo debutto a 80 anni dalla realizzazione della sua prima bicicletta con pedalata assistita elettricamente. Parliamo dunque di una mountain bike con telaio monoscocca interamente in fibra di carbonio, soluzioni costruttive originali e una componentistica di alto livello, con un peso dichiarato di 23,5 kg.

Telaio in carbonio e forcellone Gullwing

Uno degli elementi più caratteristici della nuova Honda RN0 è il telaio monoscocca in fibra di carbonio, progettato secondo un'impostazione di ispirazione motociclistica. A distinguerlo è soprattutto il forcellone Gullwing sviluppato da Honda, una soluzione strutturale che crea un collegamento diretto tra il tubo di sterzo e l'asse posteriore. La ciclistica si affida a sospensioni FOX di alta gamma: all'anteriore troviamo una forcella FOX 36 Float Factory Kashima, mentre al posteriore è presente un ammortizzatore FOX Float X Factory Kashima. La configurazione delle ruote è differenziata, con cerchio da 29 pollici all'anteriore e da 27,5 pollici al posteriore, entrambi equipaggiati con pneumatici Schwalbe Albert Evo. Completano la dotazione l'impianto frenante Shimano XT e il reggisella telescopico Crankbrothers.

Motore Shimano da 100 Nm e batteria da 720 Wh

La spinta è affidata al nuovo sistema di assistenza Shimano. Il motore, che pesa appena 2,3 kg, sviluppa una coppia massima di 100 Nm e una potenza di picco di 750 W. L'alimentazione è garantita da una batteria removibile da 720 Wh, pensata per assicurare un'autonomia adeguata anche sui percorsi più lunghi e impegnativi. La trasmissione è una Shimano XT Di2 a 12 rapporti, con cambiata elettronica wireless. Il sistema integra inoltre le tecnologie AUTO SHIFT e AUTO ASSIST, che gestiscono automaticamente la selezione dei rapporti e l'erogazione dell'assistenza in base alle condizioni di guida.

Display TFT e connettività

Anche la dotazione tecnologica è particolarmente curata. Sulla parte superiore del telaio è integrato un display TFT a colori da 2,2 pollici, attraverso il quale è possibile consultare le principali informazioni di guida. È presente inoltre una presa USB-C, utile per ricaricare dispositivi elettronici durante le uscite. La connettività passa invece attraverso l'applicazione Shimano CONNECT, che svolge anche la funzione di ciclocomputer e permette di bloccare e sbloccare elettronicamente la bicicletta, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Una nuova famiglia di prodotti Honda

La sigla RN0 richiama direttamente la Honda RN01, la mountain bike con cui la Casa giapponese aveva già esplorato il mondo delle competizioni off-road. La nuova e-MTB si inserisce inoltre nel più ampio percorso di elettrificazione del marchio, successivo al debutto della moto elettrica Honda WN7. La Honda RN0 Model Year 2027 sarà disponibile nelle taglie S, M e L, con una sola colorazione denominata Pearl Moon Ash Gray. Non sono ancora stati comunicati il prezzo di listino e la data di commercializzazione.