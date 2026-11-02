Honda SH350i 2027, arrivano nuove tinte e il nuovo display TFT con connettività RoadSync

Honda porta a EICMA 2026 un importante aggiornamento per l'SH350i, che si rinnova soprattutto sul fronte tecnologico. Lo scooter a ruota alta della Casa giapponese introduce una nuova strumentazione TFT a colori da 4,2 pollici, compatibile con il sistema Honda RoadSync per la connessione con lo smartphone. Nessuna modifica, invece, per la parte meccanica, mentre la gamma si rinnova con sei combinazioni cromatiche.

Honda RoadSync

La novità più importante riguarda dunque la dotazione di bordo, con un aggiornamento pensato soprattutto per rendere più pratico l’utilizzo quotidiano dello scooter, in particolare negli spostamenti urbani e nel commuting. La nuova strumentazione si integra con Honda RoadSync, il sistema che consente di collegare lo smartphone e accedere alle relative funzioni attraverso la connettività di bordo.

Sei nuove colorazioni per il 2027

Cambia anche la veste estetica, con una gamma composta da sei colorazioni. Due sono completamente nuove: Mat Coal Black Metallic e Pearl Hawkseye Blue. Si aggiungono le aggiornate Pearl Nebbia White e Pearl Falcon Gray, oltre alle due versioni Sporty Mat Rock Gray e Mat Pearl Diaspro Red, entrambe caratterizzate dallo scudo anteriore nero. Tutte le livree prevedono ruote, forcella e marmitta di colore nero.

Motore e ciclistica restano invariati

Dal punto di vista tecnico, l’SH350i 2027 conferma il motore monocilindrico eSP+ da 330 cc, capace di erogare 29,4 CV (21,6 kW) e una coppia massima di 31,5 Nm. Un propulsore che punta su una buona disponibilità di spinta lungo tutto l’arco di erogazione, con un’accelerazione brillante e prestazioni adatte anche ai trasferimenti autostradali. Resta invariata anche la ciclistica, che si basa su un telaio monotrave inferiore in acciaio, progettato per contenere il peso senza rinunciare alla rigidità. All’anteriore troviamo una forcella con steli da 35 mm, mentre al posteriore lavorano due ammortizzatori. Le ruote sono da 16 pollici sia davanti sia dietro.

Dotazione e praticità

L’attuale configurazione dell’SH350i deriva anche dal restyling introdotto nel 2025, che aveva interessato il disegno del faro anteriore a LED e le linee dello scudo. Tra le dotazioni confermate figurano la presa USB-C, collocata nel vano portaoggetti anteriore, e il vano sottosella illuminato, capace di ospitare comodamente un casco integrale.