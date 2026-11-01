Brembo a EICMA 2026: dalla MotoGP alle nuove tecnologie per strada, tutte le novità del Gruppo

Brembo torna protagonista a EICMA 2026 con una serie di novità che spaziano dalle competizioni al mercato aftermarket, coinvolgendo anche i diversi marchi del Gruppo. Dalla nuova pinza destinata alla MotoGP 2027 ai dischi in carbonio-ceramica, passando per le soluzioni off-road e le nuove sospensioni Öhlins, l'azienda bergamasca presenta a Milano un pacchetto di innovazioni che comprende anche ruote, frizioni e una nuova collezione lifestyle.

La nuova pinza GP4 per la MotoGP 2027

Tra le novità principali c'è la nuova pinza freno Brembo GP4, sviluppata in vista del campionato MotoGP 2027. Completamente riprogettata, è più leggera di 75 grammi rispetto alla precedente e offre una rigidità strutturale superiore di circa il 5%, mantenendo la compatibilità con il sistema attuale.

Sempre dal mondo delle competizioni arriva Hyction, il disco freno in carbonio-ceramica derivato dalla tecnologia CCM-R delle hypercar. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, sarà utilizzato anche nel Mondiale Superbike dal 2027. Ogni disco pesa 1,375 kg, con un risparmio di 450 grammi e una riduzione dell'inerzia fino al 40% rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali.

Aftermarket: nuove soluzioni per strada e off-road

Brembo amplia anche la gamma aftermarket. La famiglia di pompe frizione RCS si arricchisce delle versioni RCS24, RCS29 e RCS34, dedicate alle moto con comando frizione a cavo. I diversi rapporti meccanici permettono di personalizzare la risposta della leva. Debutta inoltre il disco XTRA Signature, pensato per l'utilizzo urbano e quotidiano. Le novità coinvolgono anche il fuoristrada, con le prime soluzioni frenanti Brembo dedicate ai Side-by-Side Vehicles, i veicoli off-road a quattro ruote affiancate.

Öhlins, nuove sospensioni per velocità e Adventure

Importanti aggiornamenti arrivano da Öhlins. A EICMA 2026 vengono presentate tre nuove soluzioni: la tecnologia TTXGP, con una nuova architettura studiata per migliorare prestazioni e stabilità alle alte velocità; la serie FKA 200, dedicata al segmento Adventure e sviluppata sulla base della NIX 30 Adventure per aumentare aderenza, prevedibilità e trazione; e il nuovo ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline, caratterizzato da una finitura completamente nera.

Le novità di BYBRE, J.JUAN e SBS Friction

BYBRE presenta nuovi sistemi ABS a singolo e doppio canale, una piattaforma di pinze modulari per veicoli SSV, la pinza P2.34 e la prima pompa freno radiale del marchio, dotata di leva regolabile. Spazio anche alla comunicazione digitale con Bree, il primo personaggio del Gruppo Brembo realizzato attraverso l'intelligenza artificiale generativa, pensato per dialogare con la community attraverso musica e cultura urbana.

J.JUAN introduce invece il Bled Quick Connector, un sistema per il primo equipaggiamento che consente connessioni rapide e sicure nell'impianto frenante, semplificando le operazioni di assemblaggio grazie al design modulare e ai sistemi pre-spurgati. Completano la proposta i tubi freno in treccia d'acciaio inox e le linee Racing Blue Series per le competizioni. Per SBS Friction le novità riguardano pastiglie, dischi e kit frizione destinati a moto, scooter, ATV e UTV. La tecnologia NRS Performance migliora l'ancoraggio meccanico del materiale d'attrito, mentre la mescola RST estende il proprio campo di applicazione alle Adventure Touring e alle moto più pesanti. Arriva anche la serie di dischi SBS 6xxx, sviluppata come soluzione di aggiornamento rispetto agli impianti originali.

Marchesini rinnova la propria identità

A EICMA Marchesini presenta una nuova identità visiva, con un logo più essenziale e contemporaneo, ispirato a leggerezza, funzionalità e semplicità. Il nuovo corso è rappresentato anche da due esclusive ruote racing in livrea bianca e nera, basate sull'ultima evoluzione delle ruote MotoGP a cinque razze sdoppiate.

Brembo entra nel mondo lifestyle

Tra le novità della manifestazione c'è infine la Brembo Lifestyle Collection, una linea che porta l'identità estetica del marchio anche fuori dal settore dei sistemi frenanti. La collezione sarà disponibile inizialmente nel pop-up store Brembo allestito durante EICMA e, dal 3 novembre, attraverso l'e-commerce ufficiale Brembo Collections.