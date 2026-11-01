Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027: la superbike si aggiorna con tre versioni per puntare sempre più in alto

Honda porta a EICMA 2026 una versione profondamente rinnovata della propria supersportiva di punta. La CBR1000RR-R Fireblade 2027 nasce con un obiettivo preciso: incarnare una moto di serie che rappresenti la base tecnica ideale per competere ai massimi livelli nel Mondiale Superbike. Per questo il progetto è stato portato avanti fin dall'inizio in stretta collaborazione con HRC, trasferendo sulla moto stradale il know-how maturato nelle competizioni. La nuova Fireblade arriva in tre declinazioni: la versione standard, la più raffinata SP e la nuova HRC Works Edition, pensata per chi cerca una configurazione ancora più vicina a quella di una vera moto da gara. Tutte condividono importanti aggiornamenti a motore, telaio e aerodinamica, ma si differenziano per sospensioni, impianto frenante e possibilità di regolazione.

Nuovo telaio e aerodinamica integrata

La principale novità riguarda il telaio in alluminio, completamente riprogettato con un diverso bilanciamento delle rigidezze e una geometria dello sterzo rivista. Si abbina a un forcellone più leggero, mentre il pacchetto aerodinamico, sviluppato insieme a HRC, introduce profili integrati nelle sezioni centrale e anteriore della carenatura. L'obiettivo è mantenere i livelli di deportanza del modello precedente, ma senza ricorrere alle appendici aerodinamiche esterne, ottenendo linee più pulite. Anche i cerchi adottano un nuovo disegno alleggerito, così come i dischi anteriori da 330 mm. La nuova generazione introduce inoltre un doppio faro a LED con luci DRL, un serbatoio in titanio e una sella leggermente più alta.

Il quattro cilindri arriva a 217 CV

Il motore rimane il quattro cilindri in linea superquadro da 1.000 cc, con distribuzione mista a catena e ingranaggi, ma riceve una serie di interventi mirati a migliorare rendimento ed erogazione. La potenza massima dichiarata è di 217 CV (160 kW), con una coppia di 114 Nm. Tra le novità c'è il sistema di aspirazione con cornetti a lunghezza variabile, progettato per incrementare la spinta ai medi regimi senza penalizzare la potenza massima. L'acceleratore elettronico Throttle By Wire utilizza due attuatori per gestire con maggiore precisione la risposta al comando del gas e il freno motore. Sono stati aggiornati anche la fasatura e il cinematismo della distribuzione, con possibilità di regolare i rocchetti degli alberi a camme.

Nuovi i cieli dei pistoni e le camere di combustione, che consentono di adottare un rapporto di compressione più elevato. Il coperchio della testata e la coppa dell'olio sono realizzati in magnesio, mentre la bulloneria in alluminio e i carter motore alleggeriti contribuiscono a ridurre il peso. Sulla versione standard il risparmio dichiarato è di 1 kg rispetto al modello precedente. Anche il cambio è stato rivisto, modificando la distanza tra albero primario e secondario per offrire una scelta più ampia di rapporti di trasmissione. La prima marcia è ora più lunga del 5%. Di serie su tutta la gamma arriva il silenziatore Akrapovič in titanio.

Elettronica e controlli di guida

La piattaforma inerziale IMU a sei assi gestisce i sistemi elettronici su tutta la gamma, compreso l'ammortizzatore di sterzo elettronico Honda HESD, regolabile su tre livelli. I tre Riding Mode predefiniti sono completamente personalizzabili nei parametri di potenza, freno motore, controllo antiimpennata e controllo di trazione Honda Selectable Torque Control. Non mancano il Launch Control e l'avviamento con Smart Key. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici, gestibile attraverso un blocchetto comandi a quattro vie.

Fireblade, SP e HRC Works Edition: cosa cambia

Le tre versioni condividono la nuova base tecnica, ma si differenziano soprattutto per la componentistica e le possibilità di regolazione della ciclistica. La CBR1000RR-R Fireblade utilizza sospensioni Showa: all'anteriore una forcella rovesciata BPF da 43 mm, abbinata a nuove piastre di sterzo, mentre al posteriore lavora un monoammortizzatore BFRC-Lite, ora fissato alla parte inferiore del motore. L'impianto frenante è firmato Nissin, con nuove pinze anteriori e dischi da 330 mm. La Fireblade SP sale ulteriormente di livello grazie alle sospensioni elettroniche Öhlins di ultima generazione SE-C3.0, con tecnologia Spool Valve.

La forcella anteriore è una NPX da 43 mm, mentre al posteriore troviamo un ammortizzatore TTX36. Entrambi sono gestiti attraverso l'interfaccia Öhlins Objective Based Tuning Interface (OBTi), che consente di intervenire sulle regolazioni dell'assetto. Cambia anche l'impianto frenante, affidato a pinze radiali Brembo Hypure a quattro pistoncini. Al vertice della famiglia si colloca la Fireblade HRC Works Edition, una versione ancora più specialistica che condivide gli aggiornamenti di motore e telaio della SP, ma introduce soluzioni pensate espressamente per la pista.

La ciclistica permette infatti di regolare sia l'inclinazione del cannotto di sterzo sia la posizione del perno del forcellone, offrendo maggiori possibilità di personalizzazione della geometria. Le sospensioni sono Öhlins meccaniche, con forcella NPX28-30 all'anteriore e ammortizzatore TTX36 al posteriore, mentre la frenata è affidata alle pinze Brembo Hypure Sports. La dotazione comprende inoltre una configurazione monoposto, un cambio opzionale con schema della folle in basso e un pacchetto aerodinamico in CFRP, materiale composito rinforzato con fibra di carbonio. Quest'ultimo include appendici a doppio profilo alare, sidepod che lavorano in sinergia con il parafango anteriore e condotti posteriori integrati nel codino.