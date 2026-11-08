Flying Flea S6, la nuova scrambler elettrica di Royal Enfield guarda anche allo sterrato

A EICMA 2026 Royal Enfield, oltre alla Himalayan 750, ha presentato la nuova Flying Flea S6, seconda moto del marchio Flying Flea, nato per sviluppare una nuova generazione di modelli a propulsione elettrica. Dopo la C6, più orientata all'utilizzo stradale, arriva dunque una variante dal carattere avventuroso, progettata per affrontare non soltanto il traffico cittadino, ma anche pavé, strade dissestate e percorsi sterrati. Una scrambler compatta che interpreta la filosofia City+ della Casa indiana.

Una scrambler elettrica per andare oltre l'asfalto

La Flying Flea S6 nasce sulla base della struttura leggera e del telaio agile della C6, ma introduce soluzioni specifiche per affrontare i fondi meno regolari. L'impostazione è quella di una scrambler moderna, con manubrio largo, parafango anteriore rialzato, protezioni per le mani e una sella piatta di ispirazione enduro, pensata per offrire maggiore libertà di movimento. Cambiano anche alcuni elementi della ciclistica: rispetto alla C6, che utilizza una particolare forcella Girder, la S6 adotta una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore posteriore. I cerchi a raggi in alluminio misurano 19 pollici all'anteriore e 18 al posteriore e montano pneumatici dual purpose. La trasmissione finale è affidata a una catena. Da segnalare anche il vano batteria in magnesio, con struttura alettata per favorire la dissipazione del calore e contenere il peso.

Motore elettrico e modalità Off-Road

Royal Enfield parla di un motore elettrico ad alta coppia, con un'erogazione pronta e immediata, ma non ha ancora comunicato i valori definitivi di potenza, coppia, capacità della batteria e autonomia. La gestione è affidata a un acceleratore twist-and-go e a sei modalità di guida, tra cui una specifica Off-Road e una personalizzabile. Si può intervenire anche sulla frenata rigenerativa e sul controllo di trazione, adattando il comportamento della moto alle condizioni del fondo. Tra le funzioni più interessanti c'è il sistema Crawl, che permette alla moto di muoversi lentamente sia in avanti sia in retromarcia, agevolando le manovre e i passaggi più impegnativi. Sul fronte della sicurezza troviamo invece l'ABS sensibile all'angolo di piega, disattivabile su entrambe le ruote per affrontare i percorsi fuoristrada.

Fleaware.OS e connettività

La dotazione tecnologica comprende un display TFT circolare touchscreen da 3,5 pollici, che integra il sistema operativo proprietario Fleaware.OS. La piattaforma mette in comunicazione moto e motociclista attraverso funzioni di navigazione, pianificazione dei percorsi e connettività con smartphone e smartwatch. Sono previste anche la gestione keyless, la condivisione della posizione in tempo reale, il monitoraggio di eventuali tentativi di manomissione e la stima dinamica dell'autonomia residua. Non manca la ricarica wireless dello smartphone. La nuova Flying Flea S6 sarà proposta nelle due colorazioni Dart Yellow e Lightning Grey, con il debutto commerciale previsto per l'estate del 2027. Per conoscere prezzo, autonomia, tempi di ricarica e dati definitivi del motore bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte della Casa.