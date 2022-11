Giacomo Agostini: «Elettrico? Se serve per la salute va accettato. Nuove generazioni non conosceranno il motore termico»

MILANO - «Penso che con tutto quello che hanno speso per sviluppare il motore elettrico forse avrebbero potuto migliorare molto il motore tradizionale, sia come inquinamento sia come consumi». A dirlo è l’ex pilota e pluricampione del mondo di motociclismo, Giacomo Agostini, a margine dell’inaugurazione della 79esima edizione di Eicma, a Fiera Milano Rho. «Io sono nato con il motore tradizionale - ha aggiunto - per me difficile ma se serve per la nostra salute e per il futuro dovremo accettarlo. Le prossime generazioni nasceranno con il motore elettrico e non sapranno neanche cos’è quello termico».