Gruppo Piaggio protagonista a Eicma con le novità 2027 di Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa

Una nuova roadster Moto Guzzi, una superbike Aprilia in serie limitata, scooter rinnovati e una nuova generazione di Vespa elettriche. Il Gruppo Piaggio porta a EICMA le principali novità della gamma 2027 dei suoi marchi, con un programma che coinvolge moto e scooter. La rassegna milanese è anche l'occasione per celebrare i vent'anni di Piaggio MP3, lo scooter a tre ruote che dal 2006 ha superato le 250.000 unità vendute. Nel primo semestre 2026 il gruppo ha venduto complessivamente 185.600 veicoli a due ruote, con ricavi netti pari a 652,8 milioni di euro. La quota nel segmento scooter è stata del 17,5% in Europa e del 37,5% in Nord America, in crescita rispetto al 33,9% registrato nello stesso periodo del 2025.

Tra le novità principali c'è la Moto Guzzi The Trip, nuova roadster 500 pensata per avvicinare al marchio un pubblico più giovane e per rispondere alla richiesta di una moto facile da utilizzare nella vita quotidiana. Il modello monta un bicilindrico parallelo da 48 CV, compatibile con la patente A2, e dichiara un peso di 180 kg con il serbatoio da 15 litri pieno. Accanto alla nuova roadster, Moto Guzzi presenta la V85 TT Napapijri, edizione speciale nata dalla collaborazione con il marchio italiano di abbigliamento. Il nome Nordkapp e le coordinate di Capo Nord richiamano la vocazione al viaggio del modello. La dotazione comprende sella e manopole riscaldabili, piattaforma multimediale MIA e una borsa da viaggio Napapijri in cotone cerato.

Sul fronte sportivo, Aprilia presenta la RSV4 Obscure Spe.Ed., versione numerata in 500 esemplari della superbike di serie equipaggiata con il motore V4 da 220 CV. Tra le soluzioni aerodinamiche debuttano le Leg Wings in fibra di carbonio, derivate dall'esperienza in MotoGP. La dotazione comprende sospensioni Öhlins a regolazione meccanica, con forcella NIX e ammortizzatore TTX. Un'altra versione speciale è la RS 660 Phillip Island Tribute, caratterizzata da una livrea dedicata al circuito australiano e prodotta in serie numerata. La grafica riprende i colori del tracciato e riporta sulle fiancate il disegno del circuito, mentre il coprisella del passeggero è incluso nella dotazione.

Per il 2027, inoltre, le versioni Factory di RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 adottano la nuova grafica aPRC Backbone, con punti e linee rosse su fondo nero lucido ispirati ai circuiti elettronici della moto. Le novità riguardano anche gli scooter. Aprilia introduce il nuovo SXR 125, modello d'accesso alla gamma con fari LED, strumentazione TFT, cerchi da 14 pollici, frenata combinata CBS e vano sottosella da 20 litri. Gli SR GT 125 e 200 ricevono invece un aggiornamento della dotazione: il vano sottosella può ospitare un casco integrale, mentre la strumentazione TFT a colori da cinque pollici è predisposta per la connessione allo smartphone e la navigazione a pittogrammi tramite il sistema Aprilia MIA, disponibile come accessorio. Di serie è prevista anche una presa USB-C.

Per Piaggio arrivano le versioni aggiornate di Beverly 310 e 400 e di Medley 125 e 200. I primi si distinguono per nuovi elementi dello scudo, cerchi più leggeri e una strumentazione TFT a colori da 6,88 pollici. Il maniglione posteriore integra il supporto per il bauletto. Medley adotta invece una nuova cornice del proiettore, dettagli neri sullo scudo, cerchi a cinque razze e un display TFT da cinque pollici. Torna inoltre il Typhoon 125, scooter urbano equipaggiato con un motore monocilindrico quattro tempi da 125 cc omologato Euro 5+. Il modello presenta un telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza, pedana piatta, strumentazione TFT con connettività Piaggio MIA e quattro colorazioni: nero, bianco, grigio e blu. Anche Vespa rinnova la propria offerta elettrica con un motore sviluppato e prodotto in Italia dal Gruppo Piaggio, basato su un'architettura modulare e privo di componenti realizzati con terre rare. A completare la presenza del gruppo a EICMA è Piaggio MP3, che festeggia vent'anni dal debutto.