Harley-Davidson punta sulla media cilindrata per allargare il proprio pubblico. La nuova Sprint 440 debutta a EICMA, in programma a Milano dal 5 all’8 novembre, e porta nella gamma un motore monocilindrico da 440 centimetri cubici e un’impostazione pensata per facilitare l’approccio alla moto. Sviluppata in collaborazione con Hero MotoCorp, si rivolge a chi comincia, a chi torna in sella dopo una pausa e a chi cerca una due ruote per gli spostamenti quotidiani.

Per la casa americana, l’obiettivo è avvicinare anche clienti che finora non avevano considerato una Harley-Davidson. «In Italia, come nel resto d’Europa, questo segmento rappresenta un’importante porta d’ingresso nel mondo del motociclismo», spiega Francesco Vanni, Managing Director and Head of Sales EMEA di Harley-Davidson. «H-D Sprint 440 ci permette di far conoscere il marchio ai motociclisti fin dalle prime fasi del loro percorso e di costruire relazioni durature attraverso le nostre concessionarie e la nostra community».

La scelta passa da dimensioni contenute, una sella stretta e un’altezza dichiarata di 671 millimetri con il pilota a bordo. Il peso in ordine di marcia è di 189 chilogrammi. Sono caratteristiche con cui Harley-Davidson intende rendere più agevoli le manovre e gli arresti, mantenendo una posizione di guida da cruiser.

Il monocilindrico, raffreddato ad aria e olio, eroga 20 kW a 6.000 giri e raggiunge una coppia massima di 38 Nm a 4.000 giri. La distribuzione è a un albero a camme in testa con due valvole; un contralbero contribuisce a contenere le vibrazioni. Il cambio ha sei rapporti, con quinta e sesta overdrive per ridurre il regime di rotazione nei trasferimenti, mentre la frizione assistita e antisaltellamento alleggerisce il lavoro alla leva e interviene nelle scalate.

«H-D Sprint 440 è abbastanza accessibile per chi ha poca esperienza, ma non si rivolge esclusivamente ai principianti», sottolinea Vanni. «La combinazione tra autentico stile cruiser, coppia generosa e praticità nell’uso quotidiano la rende interessante anche per i motociclisti più esperti».

La ciclistica comprende una forcella a steli rovesciati da 43 millimetri e due ammortizzatori posteriori con serbatoio esterno e precarico regolabile su sette posizioni. I cerchi in alluminio misurano 19 pollici davanti e 17 dietro. La frenata è affidata a un disco anteriore da 320 millimetri e a uno posteriore da 240, con ABS di serie.

L’estetica riprende alcuni tratti riconoscibili del marchio: serbatoio sagomato, parafango posteriore corto e sella fastback. Alle forme classiche si affiancano un display TFT a colori da 3,5 pollici, luci interamente a LED e una presa USB-C. Tre le colorazioni annunciate: Dark Billiard Gray, Vivid Black e Teal Thunder. Il serbatoio contiene nove litri; il consumo dichiarato dalla casa è di 3,1 litri ogni cento chilometri.

Il progetto ha un rilievo particolare per il mercato italiano. «L’Italia è uno dei mercati motociclistici più importanti d’Europa, con una forte cultura delle due ruote e molti motociclisti che iniziano a guidare con modelli di piccola e media cilindrata», osserva Vanni. «Questo la rende un mercato ideale per Harley-Davidson Sprint 440».

Attorno alla nuova moto, Harley-Davidson prepara anche una gamma di accessori, dalle borse laterali al parabrezza rimovibile, fino alle selle che modificano la posizione del conducente in base alla statura. La Sprint 440 sarà disponibile a breve nelle concessionarie italiane, con un prezzo inferiore ai 6 mila euro.