Harley-Davidson svela i nuovi modelli in arrivo nel 2026: dalle turistiche alle custom pure

Harley-Davidson ha svelato oggi la nuova gamma che arriverà nelle concessionarie di tutto il mondo nei prossimi mesi. Gamma che spazia dal turismo d'elite al puro spirito custom. Le Street Glide® e Road Glide®, icone del Grand American Touring, evolvono infatti in chiave moderna puntando su comfort, lusso e prestazioni per i lunghi viaggi.

La famiglia Cruiser si rinnova con sei modelli – Low Rider® S, Low Rider® ST, Heritage Classic, Breakout®, Fat Boy® e Street Bob® – tutti equipaggiati con il poderoso motore Milwaukee-Eight® 117, declinato in tre configurazioni per adattarsi allo stile di ogni moto. Ognuna offre un mix di design, personalità e tecnologia, con la dotazione completa dei Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson.

Le sportive Sportster® S, Nightster® e Nightster® Special si distinguono invece per la combinazione di stile tradizionale e tecnologia moderna, spinta dal bicilindrico Revolution Max con nuovi coprimotore e look personalizzato. Il Nightster può inoltre essere arricchito da un pacchetto opzionale con livrea Blood Orange ispirata alle moto da flat track, protezioni cromate e cerchi a 14 razze.

Infine, l’anima d’avventura è incarnata dalle rinnovate Pan America® 1250 Special e Pan America® 1250 ST, le proposte Adventure Touring del marchio attese nei concessionari Harley-Davidson all’inizio del 2026.