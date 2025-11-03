Honda CB1000GT, a Eicma arriva la nuova Sport Tourer per chi vuole viaggiare senza rinunciare all'adrenalina

Una delle novità più importanti che Honda porta a Eicma 2025 è sicuramente la nuova CB1000GT. Si tratta di una Sport Tourer basata sulla Hornet 1000 che ha l’obiettivo di combinare potenza e versatilità.

Il design del frontale, sviluppato con avanzati programmi di fluidodinamica computazionale, privilegia linee tese e aerodinamiche che migliorano la penetrazione dell’aria e assicurano stabilità e protezione anche alle alte velocità. Il parabrezza regolabile su cinque posizioni e la dotazione completa — con valigie laterali, cruise control, manopole riscaldabili, paramani, cavalletto centrale e quickshifter — rendono la GT perfetta per i viaggi.

A spingerla ci pensa il quattro cilindri in linea da 1.000 cc, derivato dalla CBR1000RR Fireblade, capace di 150 CV e 102 Nm di coppia. Con 229 kg in ordine di marcia, la CB1000GT offre un rapporto peso/potenza molto interessante. L’elettronica è affidata al Throttle-By-Wire e alla piattaforma inerziale IMU, che gestice i Riding Mode e l’ABS cornering.

Il telaio in acciaio a diamante, condiviso con la Hornet ma abbinato a un nuovo telaietto posteriore, comunica con sospensioni elettroniche Showa EERA™, che regolano automaticamente lo smorzamento in base alla guida e alle condizioni del terreno, con la possibilità di intervenire sul precarico anche in movimento. Completa il quadro un potente impianto frenante con pinze radiali a quattro pistoncini con doppi dischi da 310 mm.

Infine, c'è una strumentazione TFT a colori da 5 pollici che integra il sistema Honda RoadSync, consentendo di gestire con facilità le funzioni dello smartphone e le impostazioni di bordo tramite il blocchetto comandi. Mentre le colorazioni disponibili sono Grand Prix Red, Pearl Deep Mud Gray e Graphite Black. Nelle prossime settimane saranno svelati i prezzi e la disponibilità sul mercato.