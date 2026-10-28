Honda CBR500R FOUR e CBR600RR 2027: quattro cilindri per due modi diversi di vivere la sportività

In attesa di EICMA 2026, Honda amplia la propria gamma sportiva con due novità per il 2027 che interpretano in modo diverso la formula delle supersportive a quattro cilindri. Da una parte debutta in Europa la nuova CBR500R FOUR, pensata per avvicinare un pubblico più ampio al mondo delle sportive e dotata di serie della frizione elettronica E-Clutch. Dall'altra, la CBR600RR si aggiorna con interventi mirati su freni, aerodinamica e strumentazione, senza rinunciare al suo carattere da moto nata per la pista.

Honda CBR500R FOUR: debutta il quattro cilindri da 500 cc

La novità più interessante è senza dubbio la CBR500R FOUR, un modello inedito per il mercato europeo che raccoglie idealmente l'eredità della CB400 SUPER FOUR, reinterpretandola per una nuova generazione di motociclisti. Al centro del progetto c'è un motore quattro cilindri in linea da 500 cc, con distribuzione DOHC a 16 valvole, capace di sviluppare 72 CV (53 kW) e 47,4 Nm di coppia. Non mancano alcune soluzioni tecniche di rilievo, come il trattamento Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie con rivestimento DLC, le doppie prese d'aria ram-air e l'aspirazione downdraft. La gamma comprenderà anche una versione depotenziata a 35 kW, guidabile con patente A2.

La frizione E-Clutch di serie

Uno degli elementi che distinguono la CBR500R FOUR è la presenza di serie della tecnologia Honda E-Clutch. Il sistema permette di partire, fermarsi e cambiare marcia senza azionare la leva della frizione, semplificando la guida soprattutto nel traffico e nelle situazioni in cui sono frequenti le ripartenze. Resta comunque possibile utilizzare la frizione in modo tradizionale, quando si preferisce avere il controllo manuale completo. La dotazione elettronica comprende il comando del gas Throttle By Wire, tre Riding Mode predefiniti e due modalità USER personalizzabili. Tutte le informazioni vengono visualizzate sul display TFT a colori da 5 pollici, che integra la connettività Honda RoadSync. Presente anche una presa USB-C.

Ciclistica e design: una sportiva compatta

La nuova Honda CBR500R FOUR adotta un telaio a diamante in tubi d'acciaio, abbinato a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm e a un forcellone in alluminio. All'anteriore lavorano un doppio disco freno e pinze radiali Nissin, una configurazione che contribuisce a definire una dotazione di livello per la categoria. Anche il design è stato sviluppato da zero. Le linee della carenatura sono tese e sportive, con una particolare attenzione all'accentramento delle masse verso l'avantreno, soluzione che sottolinea visivamente il dinamismo della moto e richiama quello delle sportive di cilindrata superiore. La CBR500R FOUR 2027 sarà proposta in due colorazioni: Ignition Red, con livrea Tricolour HRC e grafiche Honda in evidenza, e Mat Ballistic Black Metallic, caratterizzata da un look total black.

Honda CBR600RR 2027: più evoluzione che rivoluzione

Per la CBR600RR, invece, Honda ha scelto una serie di aggiornamenti mirati, che intervengono su alcuni degli elementi più importanti. Il motore quattro cilindri in linea da 599 cc rimane invariato nei dati dichiarati: 121 CV a 14.250 giri/min. Confermati anche la frizione assistita e antisaltellamento e il quickshifter, che consente di cambiare marcia senza utilizzare la leva della frizione. Le novità più significative riguardano l'impianto frenante. La CBR600RR 2027 adotta nuove pinze anteriori Nissin ad attacco radiale, derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade, e un nuovo modulatore ABS che permette di scegliere tra tre modalità d'intervento: Standard, Track e Race.

Cambia anche il frontale, con una carenatura ridisegnata e nuovi profili aerodinamici integrati nelle forme della moto, al posto delle precedenti alette. La strumentazione si aggiorna con un nuovo display TFT a colori da 5 pollici, caratterizzato da un'interfaccia grafica rivista. Infine, per quanto riguarda l'elettronica, saranno disponibili tre Race Kit HRC dedicati. La CBR600RR 2027 sarà proposta nella colorazione Ignition Red con livrea Tricolour HRC e grafiche Honda, una novità per il modello, e nella Mat Ballistic Black Metallic, aggiornata nelle grafiche.