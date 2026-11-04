Honda, De Jaeger: «In Europa puntiamo sulla crescita sostenibile. La nostra forza è ascoltare i clienti»

Rafforzare la leadership nel mercato motociclistico europeo, ampliare il portafoglio prodotti e continuare a investire nell'innovazione, senza perdere di vista le esigenze dei consumatori. È questa la strategia che Hans De Jaeger, presidente e direttore di Honda Motor Europe e Operating Executive per Europa, Africa e Medio Oriente, illustra in occasione di EICMA 2026. Una visione che mette al centro la crescita sostenibile e la capacità di rispondere alle trasformazioni del mercato, dall'elettrificazione all'arrivo di nuovi concorrenti. «La nostra strategia è aumentare ulteriormente la quota di mercato in Europa.

Oggi siamo presenti in numerosi Paesi e in 17 mercati occupiamo la prima posizione. In alcuni casi abbiamo quote superiori al 20%. L'Italia è il nostro mercato più importante e vogliamo continuare a crescere», spiega De Jaeger. L'ambizione del costruttore giapponese, tuttavia, non si limita a vendere più veicoli. «Non vogliamo concentrarci soltanto sul prodotto. Vogliamo lavorare sull'intero percorso del cliente, dal momento in cui inizia a interessarsi a una moto fino all'acquisto e anche dopo, attraverso il servizio post-vendita».

Moto, la leadership passa anche dall'esperienza del cliente. Per Honda, rafforzare la propria posizione significa continuare a investire nello sviluppo tecnologico, ma anche costruire una relazione sempre più solida con gli utilizzatori. «Dobbiamo rafforzare il nostro marchio, sviluppare nuovi prodotti e introdurre nuove tecnologie. Pensiamo, per esempio, a soluzioni come E-Clutch e DCT. Sono innovazioni importanti, ma non basta. Dobbiamo migliorare anche l'esperienza del cliente, perché è questo che ci permette di essere più forti rispetto alla concorrenza». Il concetto di customer journey assume quindi un ruolo centrale nella strategia europea, coinvolgendo la comunicazione, la rete commerciale, l'assistenza e la fidelizzazione. «Il rapporto con il cliente non termina nel momento in cui acquista la moto. Dobbiamo continuare ad accompagnarlo anche dopo la vendita. È un aspetto fondamentale della nostra strategia».

Elettrificazione: «Nelle auto decidono anche le normative, nelle moto è il cliente a scegliere». Uno dei passaggi più significativi dell'intervista riguarda il futuro della mobilità elettrica. De Jaeger distingue nettamente il percorso dell'industria automobilistica da quello delle due ruote. «C'è una grande differenza tra il mondo dell'automobile e quello della motocicletta. Nell'automotive la transizione è guidata dalle normative, che hanno fissato obiettivi precisi. Ma non sempre i clienti hanno seguito questa direzione con la stessa velocità. Nel mondo delle moto, invece, è il cliente che decide». Una distinzione che si riflette direttamente nelle scelte industriali e commerciali di Honda.

«Per le motociclette dobbiamo ascoltare il mercato e capire quali prodotti le persone vogliono realmente utilizzare. Non possiamo limitarci a introdurre una tecnologia perché qualcuno ha stabilito che quella debba essere la direzione». Honda continua comunque a sviluppare la propria offerta elettrica, valutando le opportunità nei diversi segmenti e mercati, senza rinunciare alle soluzioni tradizionali. «La cosa più importante è capire quali siano i prodotti giusti per i nostri clienti. Dobbiamo trovare quel punto d'incontro tra tecnologia, necessità e aspettative del mercato».

Auto, la priorità resta l'ibrido: «Non tutti possono ricaricare a casa». Nel settore automobilistico europeo, Honda continua a puntare soprattutto sulla tecnologia ibrida, ritenuta oggi una risposta concreta alle esigenze di una parte importante della clientela. «In questo momento, in Europa, ci stiamo concentrando sulle auto ibride. Per molti clienti che non vogliono passare completamente all'elettrico, l'ibrido rappresenta l'alternativa più interessante». De Jaeger richiama anche le difficoltà pratiche che possono rallentare la diffusione delle vetture a batteria. «Se hai la possibilità di parcheggiare e ricaricare la macchina a casa, la situazione è molto diversa rispetto a quella di chi deve lasciare l'auto in strada. Per queste persone la ricarica diventa molto più complicata. Dobbiamo tenere conto di queste differenze».

Questo non significa, però, rinunciare all'elettrico. Il gruppo continua a studiare nuove proposte, con particolare attenzione alle caratteristiche richieste dai consumatori europei. «Stiamo guardando anche a quali prodotti elettrici potremmo portare sul mercato. In Giappone abbiamo sviluppato il concetto delle piccole vetture con dimensioni esterne contenute ma con molto spazio all'interno. È un esempio del tipo di soluzione che possiamo valutare». L'obiettivo non è quindi inseguire indiscriminatamente ogni segmento, ma individuare quelli in cui Honda può proporre un prodotto realmente competitivo. «Dobbiamo ascoltare quello che vogliono i clienti e offrire loro il prodotto giusto. Non possiamo sviluppare qualcosa soltanto perché le normative indicano una determinata direzione».

La concorrenza cinese: «Honda ha una storia da raccontare». L'arrivo di nuovi costruttori, soprattutto cinesi, rappresenta una delle sfide più importanti per i marchi storici presenti in Europa. De Jaeger non sottovaluta la capacità competitiva dei nuovi protagonisti, ma è convinto che Honda possa contare su punti di forza distintivi. «I concorrenti cinesi sono molto competitivi e avranno certamente il loro spazio nel mercato europeo. Ma Honda ha qualcosa di diverso. Abbiamo una storia da raccontare, abbiamo una reputazione, un'immagine di marca e uno spirito che ci caratterizzano». Un patrimonio costruito nel corso di decenni, che secondo il manager rappresenta un vantaggio competitivo anche in uno scenario in rapida trasformazione.

«Abbiamo tantissimi clienti che si sono innamorati di Honda magari quarant'anni fa. Questo legame con il marchio è qualcosa di molto importante. Fa parte del nostro spirito e della nostra identità». Ma la forza del passato, da sola, non basta a garantire risultati futuri. «Dobbiamo continuare a sviluppare i nostri prodotti, migliorare l'esperienza dei clienti e rafforzare il rapporto con loro. Anche il servizio post-vendita è fondamentale. È uno degli elementi che possono fare la differenza rispetto ad alcuni concorrenti». Il presidente torna così su uno dei temi centrali della sua visione: il valore del marchio deve tradursi in un'esperienza concreta, capace di accompagnare il cliente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Nautica e Power Products: «Vogliamo diventare i numeri uno». L'ambizione di Honda in Europa va oltre il settore motociclistico. Il gruppo intende rafforzare anche il business della nautica e dei Power Products, due attività che contribuiscono alla diversificazione del portafoglio. «Nel settore marine vogliamo diventare il numero uno. In Italia abbiamo già raggiunto la prima posizione in alcune categorie di motori fuoribordo di maggiore potenza, ma il nostro obiettivo è conquistare una leadership ancora più ampia».

Per raggiungerla, il costruttore punta sia sul prodotto sia sul rafforzamento della propria organizzazione commerciale. «Vogliamo farlo attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche migliorando le nostre attività di vendita e rendendo più forte la rete. È così che possiamo continuare a crescere». Sul fronte dei Power Products, invece, Honda guarda anche alle possibilità offerte dall'evoluzione tecnologica e dai nuovi bisogni energetici.

Dalle mountain bike elettriche alla logistica dell'ultimo miglio. La diversificazione rappresenta un altro elemento importante della strategia europea. Accanto alle attività consolidate, Honda sta valutando nuove opportunità di sviluppo, anche in settori che si affiancano al tradizionale business della mobilità. «Vogliamo continuare a sviluppare le nostre attività attuali, ma allo stesso tempo guardare a nuove opportunità e ampliare il nostro portafoglio prodotti», spiega De Jaeger. Tra gli esempi citati dal presidente c'è anche quello delle mountain bike a pedalata assistita, un settore nel quale Honda sta esplorando nuove possibilità, mettendo a frutto le proprie competenze tecnologiche.

«Se guardiamo alle mountain bike, per esempio, possiamo vedere come ci siano opportunità anche in segmenti differenti da quelli nei quali siamo tradizionalmente presenti». Il ragionamento si estende anche alla gestione dell'energia e alle soluzioni per la logistica urbana. «Stiamo guardando anche ai sistemi di gestione energetica. E poi c'è Fastport, che rappresenta un esempio di ciò che possiamo fare nel settore delle consegne dell'ultimo miglio». L'obiettivo è sfruttare le competenze sviluppate dal gruppo per individuare nuove applicazioni e rispondere alle esigenze di una mobilità che continua a cambiare.

La crescita sostenibile. Guardando ai prossimi anni, De Jaeger sintetizza la visione di Honda attraverso un concetto preciso: la crescita sostenibile. «La nostra strategia in Europa è una crescita sostenibile. Vogliamo continuare a crescere, ma dobbiamo farlo in modo sostenibile, concentrandoci sulle attività che abbiamo già e sulle opportunità che possiamo sviluppare». Non si tratta quindi soltanto di difendere le posizioni raggiunte, ma di costruire le condizioni per rafforzare il gruppo nel lungo periodo.

«Abbiamo una strategia per ciascuno dei nostri business e vogliamo continuare a svilupparli. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo guardare oltre, esplorare nuove possibilità e ampliare il nostro portafoglio». La direzione tracciata dal presidente a EICMA 2026 è quella di una Honda che vuole mantenere la propria identità, investendo sulle tecnologie e sulla forza del marchio, ma adattando le proprie scelte all'evoluzione della domanda. «Vogliamo rafforzare le attività che abbiamo oggi, ma anche rendere il nostro portafoglio sempre più ampio. È questa la direzione della nostra strategia per il futuro».