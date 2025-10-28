Honda mostra i muscoli con i Forza all'Eicma 2025 debuttano nuovi colori

MILANO - La qualità Honda non tradisce mai. E nel segmento scooter si manifesta subito in un modello di successo come i Forza che, dopo l’aggiornamento del 2025, ora ricevono nuove colorazioni. E all’Eicma 2025 Honda li mette sul piedistallo più alto grazie all’ottima performance di vendite registrate quest’anno sul mercato europeo. Agile e scattante Forza 125, poderoso e sicuro e il fratello maggiore Forza 350. La nuova gamma cromatica consolida ulteriormente l’associazione del nome Forza al concetto di trasporto urbano GT premium, ma con la capacità di andare oltre i confini della città.

E, come da tradizione Honda, rimane ricca la citazione di serie: entrambi sono equipaggiati di serie con parabrezza regolabile elettricamente con escursione di 180 mm; illuminazione full led; controllo di trazione Hstc, presa di ricarica Usb-C e Smart Key. Inoltre, tutte le informazioni utili sono visualizzate sullo schermo Tft a colori da 5 pollici che offre un’interfaccia grafica intuitiva, un’eccellente visibilità anche in condizioni di luce ambientale intensa e la connettività per smartphone tramite Honda RoadSync. Honda sottolinea come da oltre un decennio, il Forza 125 e il Forza 350 occupano stabilmente le prime posizioni nelle classifiche di vendita europee, con oltre 17.000 unità vendute nel solo 2025.

Vediamo i nuovi colori. Per il 2026 il Forza 350 è disponibile nelle seguenti colorazioni: Pearl Nightstar Black’ S.E. (Deluxe) con Smart Top Box e dettagli rossi; il nuovo Mat Cynos Gray metallic; il nuovo Mat Carnelian Red metallic; Pearl Cool White e il Pearl Falcon Gray.

Per il 2026 il Forza 125 è disponibile nella seguente colorazione: Mat Pearl Pacific Blue. il membro più piccolo della Famiglia Forza rimane tecnicamente invariato. Per il 2026 il Forza 125 è disponibile, sul mercato italiano, nella aggiornata colorazione Mat Pearl Pacific Blue. Il Forza 125 è spinto dal super collaudato monocilindrico monoalbero a 4 valvole della serie eSP+ (enhanced Smart Power+) con tecnologie a basso attrito, dotato di Start&Stop è omologato Euro5+. La ciclistica è agile nel traffico cittadino grazie a una forcella tradizionale da 33 mm, doppio ammortizzatore posteriore e cerchi da 15 pollici all’anteriore e 14 al posteriore.

La produzione dei Forza, sia il 125 che il 350, è affidata alla fabbrica Honda italiana di Atessa in Abruzzo. Il motore del GT 350 è l’unità eSP+ (enhanced Smart Power+) di 330 cc, introdotta con il model year 2021, che guadagna l’omologazione Euro5+. La ciclistica del Forza 350 è estremamente svelta e agile, facendo affidamento su forcella tradizionale con steli di 33 mm, doppio ammortizzatore posteriore e cerchi in lega da 15 e 14 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore.

L’equipaggiamento di serie prevede il Controllo di trazione Hstc, il parabrezza regolabile elettricamente, la presa Usb-C nel vano portaoggetti anteriore e l’ampio sottosella – adesso illuminato internamente – dove trovano spazio due caschi integrali. Le luci sono full led e la Smart Key agisce anche sullo Smart Top Box nel caso della versione “Deluxe”.