Honda porta a Eicma 2025 il V3R 900 E-Compressor Prototype, evoluzione del tre cilindri presentato lo scorso anno

A Eicma 2025, Honda ha sorpreso il pubblico (tra l'altro) con il debutto del V3R 900 E-Compressor Prototype, un prototipo che segna una nuova tappa nell’evoluzione tecnologica e filosofica del marchio.

Parliamo di una tecnologia che già lo scorso anno è stata presentata in veste "embrionale", basata su un motore V3 da 900 cc con bancata a 75 gradi ora abbinato a un compressore a gestione elettronica – una prima mondiale nel mondo motociclistico. Questo sistema consente un controllo estremamente preciso della sovralimentazione, garantendo una coppia poderosa fin dai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un 1.200 cc, ma con un impatto ambientale inferiore.

Il prototipo, dal design compatto e avvolto da una livrea camouflage, mostra dettagli raffinati come le carene laterali asimmetriche e il nuovo logo alato “Honda Flagship Wing”, destinato ai modelli di punta del futuro.

Il V3R 900 E-Compressor Prototype non è solo un esercizio di stile o di ingegneria, ma un manifesto dell’identità Honda: un equilibrio perfetto tra emozione pura e serenità di guida, tra la “Joy of Riding” e la “Joy of Ownership”. C'è dunque da aspettarsi molto presto una nuova gamma sviluppata attorno a questa piattaforma rivoluzionaria.