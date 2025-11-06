Honda presenta le novità 2026 a Milano. Protagonista la CB1000Gt tra sportività e gran turismo

Honda protagonista ad Eicma 2025 con le ultime novità della gamma europea 2026, guidate dalla nuova sport tourer Cb1000Gt e dalla Wn7, prima moto elettrica del marchio. Accanto a loro, il debutto del V3R 900 E-Compressor Prototype, equipaggiato con un motore V3 con compressore a gestione elettronica e l'estensione della tecnologia E-Clutch a cinque modelli della gamma media. La Cb1000Gt unisce comfort da gran turismo e prestazioni sportive grazie al motore derivato dalla Fireblade.

È dotata di sospensioni elettroniche Showa Eera, valigie laterali di serie, Cornering Abs con Imu a sei assi, cruise control, Quickshifter e connettività Honda RoadSync. Le carenature, sviluppate con simulazioni fluidodinamiche, migliorano aerodinamica e protezione. Al debutto globale anche la Honda Wn7, prima moto elettrica della casa, con batteria da 9,3 kWh, motore da 18 kW e autonomia fino a 140 km. Supporta la ricarica rapida Ccs2 e offre dotazioni avanzate come modalità di guida selezionabili, freno motore rigenerativo, Abs cornering e Hstc. Il design introduce il nuovo logo dedicato alla gamma elettrica Honda.

Presentato inoltre il V3R 900 E-Compressor Prototype, che mostra i progressi del motore V3 con compressore elettronico. Il concept, denominato 'Non-rail Rollercoaster', punta a unire emozione e fluidità di guida. Il prototipo porta al debutto anche il nuovo emblema 'Honda Flagship Wing', destinato ai futuri modelli premium. La tecnologia E-Clutch, la frizione a controllo elettronico che consente cambiate senza leva, arriva ora su Xl750 Transalp, Cb750 Hornet, Nx500, Cbr500R e Cb500 Hornet, ampliando l'offerta dopo il debutto sulle Cbr650R e Cb650R.