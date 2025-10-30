Honda, sei collezioni e 80 nuovi capi: la casa giapponese presenta la sua collezione lifestyle a Eicma 2025

MILANO - Sei linee di abbigliamento, 80 capi completamente nuovi. A Eicma 2025 Honda svela la sua linea di abbigliamento più ampia di sempre: un passo audace che rafforza ulteriormente il legame tra motociclismo e lifestyle moderno. Le nuove linee introducono ben 80 capi inediti suddivisi in sei distinte collezioni, portando il catalogo a 108 articoli in totale. Le novità rappresentano un’evoluzione del programma ‘ A pparel’ di Honda. Ilnuovo assortimento prevede sei collezioni che propongono un mix dinamico di capi casual e pezzi lifestyl: dalle giacche dal taglio sportivo alle proposte casual morbide e sartoriali, le collezioni fondono funzionalità tecnica e moda contemporanea. “Le linee casual - sottolinea Honda - utilizzano tessuti di alta qualità e reinterpretano nomi iconici, design e livree storiche della vasta gamma Honda. Queste collezioni non solo celebrano la storia del Brand, ma guardano anche al futuro, connettendo una nuova generazione di motociclisti a uno stile di vita basato su autenticità, movimento ed espressione personale”.

Vediamo le sei collezioni così come presentate.

Honda Vintage – Porta lo spirito del ‘calssic racing’ nel presente. Con design audaci e un tocco retrò, questa collezione cattura la libertà, l’energia e l’attitudine che hanno definito generazioni di motociclisti. Stile vintage, reinterpretato per l’uso quotidiano.

Honda Coassical Heeitage – Incarnazione della qualità raffinata e del design senza tempo. Una linea pensata per chi apprezza l’eleganza in ogni dettaglio. Ideata per essere abbinata alle moto premium della gamma Honda, creando un’esperienza unica che fa incontrare lo stile esclusivo con l’eccellenza motociclistica.

Honda Racing – Ispirata dagli ingredienti principali che animano il motorsport: l’adrenalina e la precisione ingegneristica. Questa collezione propone design dinamici e silhouette che incarnano lo spirito della velocità. Ogni capo sfoggia con orgoglio il logo Hrc, simbolo di prestazioni e tradizione racing, mantenendo comfort e stile per l’uso quotidiano.

Honda Tribute – Omaggio al ricco Heritage di Honda, questa collezione si ispira a modelli leggendari come l’Africa Twin, il Monkey, l’X-ADV e il Super Cub. Realizzata con materiali premium e dettagli ricercati, rappresenta l’armonia perfetta tra tradizione e sofisticazione moderna.

Honda Urban Fun – Collezione vivace che incarna la gioia e l’energia riversata in ogni progetto di Honda. Ogni capo unisce qualità elevata e design espressivo, pensato per connettersi con motociclisti di ogni tipo e celebrare lo spirito del marchio.

Honda Wing – Cattura lo spirito del marchio tramite il design funzionale, l’attenzione ai dettagli e l’inconfondibile qualità Honda. Dalla giacca ‘ Blue Softshell’ alla nuova ‘ Sporty Fleece’ , ogni capo combina materiali premium, linee pulite e dettagli discreti. Pensata per motociclisti e fan del Brand, offre comfort e vestibilità quotidiana, perfetta per l’ufficio, l’officina o il tempo libero. Tutta la nuova collezione sarà presentata al pubblico in anteprima al Salone di Milano con disponibilità limitata per l’acquisto.