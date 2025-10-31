Honda Sh: restyling, nuova strumentazione e più colori per i primatisti del mercato

MILANO - Più carino, più connesso, più sicuro. Honda punta al meglio per gli Sh 2026: lo scooter a ruote alte si presenta con un look rinnovato e un importante restyling che introduce un nuovo doppio faro a Led e un nuovo scudo anteriore ispirati a quelli del ‘fratello maggiore, l’Sh350i. Honda per i suoi gioielli ha voluto il meglio. Anche la dotazione di bordo è stata profondamente aggiornata con una nuova strumentazione Tft a colori da 4,2 pollici e connettività smartphone tramite Honda RoadSync. Questa nuova strumentazione è più elegante e più intuitiva. Inoltre consente di tenere sotto controllo i parametri più importanti.

C’è anche il nuovo portaoggetti provvisto di presa di ricarica Usb-C. E poi la conferma del premium feeling: che sui nuovi Sh la sella è ora realizzata con una nuova imbottitura, più confortevole. Sono in totale 7 le varianti cromatiche per il 2026 tra aggiornate, confermate e nuove. I colori per i giovani sono style e, spesso, è proprio la scelta del colore la prova più difficile da affrontare. E allora Honda cerca di accontentare tutti. Vediamoli. Pearl Nightstar Black’; ‘Mat Lucent Silver Metallic’ (con cerchi neri); ‘Pearl Cool White’ (con cerchi neri); ‘Mat Jeans Blue Metallic’ (con cerchi neri); ‘Mat Coal Black Metallic’ (Sporty), con cerchi neri e logo Sh rosso; ‘Mat Pearl Diaspro Red’ (Sporty), con cerchi neri e logo Honda rosso; ‘Vetro Blue’ (Sh Vetro), con cerchi neri e logo Sh bianco.

I nuovi Sh, sono omologato Euro5+, grazie al motore eSP+ ("enhanced Smart Power Plus") da 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido dell'Sh125i offre un'accelerazione più rapida, una maggiore velocità massima e consumi migliori del precedente motore a 2 valvole. Lo stesso vale per da 157 cc dell’Sh150i. Per il motore 125 la potenza massima è di 13 CV (9,6 kW) a 8.250 giri/min con una coppia di 12 Nm a 6.500 giri/min. Per il motore 150 la potenza massima è di 16,9 CV (12,4 kW) a 8.500 giri/min con una coppia di 14,9 Nm a 6.500 giri/minuto. Colore nuovo anche per il l’Sh350i.