Honda V3R 900 E-Compressor, ecco la versione definitiva: il 3 cilindri sovralimentato promette prestazioni da 1.200 cc

Honda svela a EICMA 2026 la versione definitiva della V3R 900 E-Compressor, la naked sovralimentata a tre cilindri tutta muscoli che conserva l'impostazione estetica e l'architettura asimmetrica delle sovrastrutture già viste sul prototipo presentato a EICMA 2025. Tra le novità della versione destinata alla produzione figurano il serbatoio e l'impianto di scarico in titanio, oltre a un'evoluzione del sistema di connettività Honda RoadSync.

Il compressore elettrico è il cuore del progetto: una 900 che va come una 1.200

La caratteristica più interessante della V3R 900 E-Compressor resta naturalmente il suo motore. Si tratta di un inedito tre cilindri a V da 900 cc abbinato a un compressore elettrico, una tecnologia che permette di regolare la sovralimentazione indipendentemente dal regime di rotazione del propulsore. A differenza dei sistemi tradizionali, il compressore elettrico consente quindi di gestire la pressione di sovralimentazione senza dipendere direttamente dalla velocità dei gas di scarico. Honda promette una risposta immediata già ai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un motore di circa 1.200 cc, pur mantenendo una cilindrata di 900 cc.

Nuove finiture e connettività RoadSync

Come anticipato, la versione definitiva presenta anche alcuni aggiornamenti rispetto al prototipo. Serbatoio e scarico sono realizzati in titanio, materiale scelto per le sue caratteristiche di leggerezza e resistenza. Evolve inoltre la piattaforma Honda RoadSync, che introduce una nuova interfaccia grafica, funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale e comandi vocali. Il pilota potrà così interagire con il sistema durante la guida attraverso la voce. Honda prevede di estendere progressivamente queste nuove funzionalità anche ad altri modelli compatibili della propria gamma.

Quando arriverà sul mercato?

La V3R 900 E-Compressor si avvicina dunque alla produzione di serie, ma per conoscere tutti i dettagli bisognerà attendere ulteriori comunicazioni. Honda ha infatti confermato che lo sviluppo procede rapidamente, senza però indicare una data precisa per l'avvio della produzione, né fornire informazioni definitive su potenza, coppia, peso e prezzo.