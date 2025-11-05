Italjet a Eicma 2025 con due anteprime mondiali: Dragster 459 TWIN e nuovo Roadster

Sono due le anteprime mondiali che Italjet porta a Eicma 2025: il Dragster 459 TWIN e il nuovo Roadster, due modelli diversi nello spirito, ma accomunati dalla stessa filosofia: fondere arte, ingegneria e passione italiana.

Il Dragster 459 Twin rappresenta l’evoluzione naturale del modello che ha reso celebre Italjet. Spinto da un bicilindrico da 449 cc capace di erogare 48 CV e 41 Nm di coppia, il nuovo Dragster introduce due interessanti tecnologie: lo SmartShift, un sistema di trasmissione automatica intelligente che unisce la fluidità dell’automatico alla precisione di un cambio manuale, e l’ISAS (Italjet Stiffness Adjustment System), che consente di regolare la rigidità della sospensione posteriore in base al tipo di percorso e allo stile di guida. Pensato per chi cerca emozioni autentiche su strada, sarà disponibile da marzo 2026 a un prezzo indicativo di 9.900 euro.

Accanto a lui debutta il Roadster, un vero omaggio al design italiano d’altri tempi, reinterpretato in chiave contemporanea. Descritto da Italjet come “non costruito, ma scolpito”, lo scooter unisce linee retrò e materiali pregiati a una meccanica d’avanguardia. Il motore monocilindrico da 394 cc eroga 41,5 CV e 41,2 Nm di coppia, a fronte di soli 151 kg a secco. Il cuore tecnologico è il DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), un sistema di sterzo articolato che migliora la precisione in curva e permette di passare da un assetto sportivo a uno più confortevole, senza compromettere la stabilità.

Ogni dettaglio del Roadster è curato nel dettaglio: dalle fiancate ispirate ai jet da combattimento, alla struttura in acciaio e alluminio a vista, fino al raffinato impianto di scarico Akrapovič a doppia uscita. Pochissima plastica, tanta sostanza e un design che punta a emozionare. Il nuovo scooter arriverà sul mercato mondiale entro settembre 2026 a un prezzo di 7.500 euro.